Man City - Liverpool 2:1: Guardiola meldet sich zurück im Titelrennen Fußball

Liverpool vs. Man City Ergebnis: Manchester City meldet sich zurück im Titelrennen. Durch das verdiente 2:1 im Heimspiel gegen Klopps Liverpool liegt City nur noch 4 Punkte hinter Liverpool.

Liverpool vs. Man City - Premier League: Der vierte Pass der Partie wurde von Jürgen Klopp im Seitenaus auf Pep Guardiola gespielt, nachdem Liverpool nach nur drei Kontakten den Ball nicht im Feld halten konnte. Dies war es mit der Zusammenarbeit, fortan folgte ein hart umkämpftes Duell der Spitzenklasse. Bis zu einer Milliarde Menschen sollen dem Top-Spiel der Premier League Man City - Liverpool zugesehen haben; und das zurecht. Und das Ergebnis wird noch für einigen Gesprächsstoff sorgen.

Liverpool vs. Man City: Ergebnis

Manchester City gegen FC Liverpool Ergebnis:

Liverpool fand gegen Man City nie wirklich zu seinem Spiel. In einer chancenarmen Partie, die sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielte, konnten die Reds nie ihr gefürchtetes Spiel wirklich aufziehen. Manchester City, gecoacht von Pep Guardiola, gestaltete das Spiel clever und geriet selten in Gefahr. Die wenigen Chancen, die sich den Mannschaften der Premier League boten, wurden recht konsequent genutzt. Nach der Führung von Agüero in Halbzeit 1 konnte Liverpool durch Firminho ausgleichen, bevor der deutsche Nationalspieler Leroy Sane das entscheidende 2:1 erzielen konnte. Danach hatten beide Teams noch in einer recht hektischen Partie die Möglichkeit zu einem Treffer, bevor das Ergebnis von 2:1 endgültig feststand. Einen ausführlichen Spielbericht finden Sie zeitnah bei uns.

Ergebnis zur Halbzeit: In einer taktisch geprägten und hart umkämpften Partie konnte Man City zur Pause 1:0 in Führung gehen. Es war der erste wirkliche Schuss aufs Tor, mit dem Manchester City durch Sergio Agüero in der 40. Minute zum 1:0 kam. Liverpool schien die Partie im Griff zu haben, agierte aber vergleichsweise defensiv und passiv. Zur Pause gab es beim Stand/Ergebnis von 1:0 keine Wechsel.

Ausgangslage: Beste Offensive (Manchester City) vs. beste Verteidigung (FC Liverpool), Vorjahresmeister vs. Aktueller Tabellenführer, Pep Guardiola vs. Jürgen Klopp, dies war die Ausgangsbasis für die Spitzenpartie der Premier League. Sieben Punkte Vorsprung hatte Liverpool vor dem Spiel, 10 wären es bei einem Sieg gewesen, fast uneinholbar.

Man City vs. Liverpool – die Tore:

1:0 Sergio Agüero, 40. Minute

1:1 Roberto Firminho, 64. Minute

2:1 Leroy Sane, 72. Minute



Tabelle der Premier League heute nach dem Spiel:

Team Punkte Tore Gegentore

Liverpool 54 49 10



Man City 50 56 17

Tottenham 48 46 21

Liverpool – Manchester City im TV

Die Partie FC Liverpool vs. Man City war live im Stream auf dem Online-Streaming-Portal DAZN zu sehen. Weltweit sollen bis zu einer Milliarde Menschen zugesehen haben. stni

