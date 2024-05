Halbfinal-Rückspiel: Leverkusen - AS Rom live im Free-TV und Stream in der Europa League

Im Halbfinale der Europa League trifft Bayer Leverkusen auf AS Rom. Wir haben alle Infos zum Rückspiel rund um Übertragung, Live-Ticker, Termin und Uhrzeit.

Im Halbfinale der Europa League 23/24 steht Bayer Leverkusen nach einem Jahr erneut dem italienischen Hauptstadtclub AS Rom gegenüber. Bereits in der vorherigen Saison trafen die beiden Teams in diesem Wettbewerb aufeinander, wobei Leverkusen den Kürzeren zog. Die Niederlage gegen die Italiener dürfte den Spielern von Bayer 04 noch in Erinnerung sein.

Die Gelegenheit zur Revanche bietet sich im Rückspiel vor heimischem Publikum. Zusätzlich haben die Leverkusener natürlich das große Ziel, das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Europa League zu gewinnen. Der Sieger dieses Halbfinal-Duells zieht ins Finale ein, wo der Gewinner des anderen Halbfinals zwischen Olympique Marseille und Atalanta Bergamo wartet.

Was gibt es noch über das Spiel zu erfahren? Wann findet das Rückspiel im Halbfinale der Europa League statt? Zu welcher Uhrzeit wird angepfiffen? Welches Stadion ist der Austragungsort? Und wird die Partie live im Free-TV übertragen? Wir informieren Sie über die wichtigsten Fragen.

Bayer Leverkusen vs. AS Rom im EL-Halbfinale: Termin und Anstoß des Rückspiels

Laut dem Spielplan der Europa League 2023/24 wird das Rückspiel zwischen Bayer Leverkusen und AS Rom am Donnerstag, dem 9. Mai 2024, stattfinden. Der Anpfiff ist wie üblich für 21 Uhr geplant, entsprechend der K.o.-Phase der Europa League. Nachdem das Hinspiel im Olympiastadion Rom stattfand, wird die Begegnung nun in Leverkusen ausgetragen. Das Spiel wird in der BayArena stattfinden, die für etwas mehr als 30.000 Zuschauer Platz bietet.

Bayer Leverkusen - AS Rom live im Free-TV und Stream: Übertragung der Europa League

Das Aufeinandertreffen zwischen Leverkusen und Rom wird am 9. Mai ab 20.45 Uhr mit Vorberichten sowohl im Free-TV auf RTL als auch auf dem Streaming-Dienst RTL+ übertragen. Die Übertragungsrechte für die Europa-League-Saison 2023/24 liegen beim Sender RTL, der alle Spiele in voller Länge auf RTL+ zeigt und gelegentlich Partien mit deutscher Beteiligung im Free-TV auf RTL ausstrahlt. Somit läuft die Übertragung der Europa-League-Saison 2023/24 nur über RTL und bei keinem anderen Sender.

Nach dem Schlusspfiff ist es aber auch alternativ möglich, die Zusammenfassung des Spiels kostenfrei bei der Sportschau zu sehen.

Hier sind noch einmal alle Infos zur Übertragung des Rückspiels zwischen Bayer und Roma auf einen Blick:

Spiel: Bayer 04 Leverkusen vs. AS Rom , Halbfinale , Rückspiel in der Europa League 2023/24

vs. , , in der 2023/24 Datum: Donnerstag, 9. Mai 2024

Donnerstag, 9. Mai 2024 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Ort: BayArena , Leverkusen

, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: RTL +

+ Übertragung im Live-Stream: RTL +

Aufstellung und Ergebnis im Live-Ticker: Leverkusen vs. Rom in der Europa League 23/24

Wenn Sie das finale Halbfinal-Rückspiel zwischen Leverkusen und AS Rom nicht live im Fernsehen verfolgen können, bieten wir eine Alternative: Unser Live-Ticker zur Europa League liefert alle Informationen zum Spiel zwischen Bayer 04 und Rom, von den Aufstellungen der Mannschaften bis zum Endergebnis der Partie.

Bayer 04 Leverkusen gegen AS Rom: Die Bilanz der Begegnung

Letzte Saison trafen die beiden Teams im Halbfinale der Europa League aufeinander, was auch ihre einzigen Begegnungen in diesem Wettbewerb waren. Die Bilanz spricht vor dem Halbfinale zugunsten von AS Rom: Sie siegten einmal mit 1:0, während das andere Spiel torlos endete. Wenn man die Spiele in der Champions League mit einbezieht, steht die Gesamtbilanz bei zwei Siegen für AS Rom, einem Sieg für Bayer 04 und drei Unentschieden, bei einem Torverhältnis von 10:10.