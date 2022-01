Hertha verpflichtet südkoreanischen Stürmer Dongjun Lee

Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat zwei Tage vor dem Ende der Wintertransferperiode den dritten Neuzugang präsentiert.

Vom südkoreanischen Vizemeister Ulsan Hyundai wechselt Dongjun Lee mit sofortiger Wirkung nach Berlin, wie Hertha mitteilte.

Der 24 Jahre alte südkoreanische Nationalspieler erhält einen Vertrag bis 2025 und soll den Angriff auf der rechten Außenbahn beleben. Zu Ablösemodalitäten machten die Berliner keine Angaben. Laut Medienberichten soll es eine Ablöseklausel knapp unter einer Million geben.

Beim südkoreanischen Werksclub erzielte der 1,73 Meter große Stürmer in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend in 37 Spielen zwölf Tore und steuerte fünf Vorlagen bei. Im März 2021 gab Dongjun Lee sein Debüt in der A-Nationalmannschaft und nahm im Sommer an den Olympischen Spielen in Tokio teil.

Dongjun sei sehr schnell, wendig, dribbelstark, mit Zug zum Tor und trotz seiner geringen Körpergröße durchsetzungsstark und mit einem guten Kopfballspiel ausgestattet, sagte Herthas Geschäftsführer Sport, Fredi Bobic, über den dritten Neuen nach der Verpflichtung der defensiven Spieler Fredrik André Björkan und Marc Oliver Kempf.

© dpa-infocom, dpa:220129-99-897430/2 (dpa)

Webseite von Hertha BSC

Spielplan der Bundesliga

Tabelle der Bundesliga

Mitteilung von Hertha BSC