Coutinho für 20 Millionen Euro endgültig zu Aston Villa

Der brasilianische Fußball-Nationalspieler Philippe Coutinho wechselt nach gut fünf Monaten fest vom FC Barcelona zum englischen Premier-League-Verein Aston Villa.

Nach einer Mitteilung der Katalanen wurden sich beide Vereine über den 20-Millionen-Euro-Transfer einig. Der frühere Bayern-Profi, der seit Anfang Januar an die Engländer ausgeliehen war, unterzeichnete einen Vertrag mit Laufzeit bis 2026.

Nach Barcelona war der 29-Jährige erstmals im Januar 2018 vom FC Liverpool gewechselt. Barca wollte Coutinho, der sich im Camp Nou nie durchsetzen konnte und in der Rückrunde der Saison 2019/20 an Bayern München verliehen wurde, von seiner Gehaltsliste streichen. Der hoch verschuldete Club muss seinen Gehaltsetat reduzieren, wenn er neue Spieler verpflichten will.

