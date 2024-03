Riss im Innenmeniskus: Saison für Courtois wohl vorbei

Real Madrids Torwart Thibaut Courtois ist nach seiner neuerlichen Verletzung bereits operiert worden. Nun steht wieder eine Reha an.

Torhüter Thibaut Courtois von Real Madrid hat bei seiner neuerlichen Verletzung einen Riss im Innenmeniskus des rechten Knies erlitten und ist bereits operiert worden. Das teilten die Königlichen mit. Wie lange Courtois nun ausfallen wird, ist nicht bekannt. Die Saison dürfte aber für den belgischen Keeper gelaufen sein.

Courtois war gerade erst nach einem Kreuzbandriss im linken Knie ins Training zurückgekehrt. Am Dienstag folgte das nächste Malheur. Der 31-Jährige habe dabei unter Tränen den Trainingsplatz verlassen, berichtete der belgische Sender RTBF.

Eine Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer in Deutschland ist auch aus anderen Gründen fraglich. Im vorigen Juni hatte es einen Zwist zwischen dem Schlussmann und Nationaltrainer Domenico Tedesco gegeben. Courtois soll Berichten zufolge verärgert darüber gewesen sein, dass ihn der deutsche Coach nicht zum Kapitän der Auswahl in einem EM-Qualifikationsspiel gemacht hatte.

(dpa)