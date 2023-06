HSV - VfB Stuttgart im Live-Ticker: Ergebnis, Spielstand und Aufstellung

Das Rückspiel der Bundesliga-Relegation steht an. Alle Informationen zum Live Ticker HSV gegen VfB sowie die Ausgangslagen der beiden Teams finden sie hier.

Die Relegation zur Bundesliga 2023 ist bereits in vollem Gange. Wie auch im letzten Jahr kämpft Stuttgart um den Klassenerhalt - 2022 schlitterte der VfB auf Platz 15 knapp an der Relegation vorbei. Schon lange befindet sich die Stuttgarter Elf auf einer Durststrecke. Ganz im Gegenteil zum Hamburger SV. Der HSV hat die Saison in der 2. Bundesliga auf Platz 3 abgeschlossen - mit acht Punkten Abstand zum Tabellenvierten. Die starke Saison möchte Hamburg jetzt natürlich mit dem Aufstieg krönen. Einen Abstieg möchte der VfB Stuttgart jedoch um jeden Preis verhindern. Nach dem Relegations-Hinspiel, in dem der VfB Stuttgart daheim mit 3:0 gegen den HSV gewann, sieht es jedoch so aus, als würden beide Vereine auch nächste Saison in der gleichen Liga spielen wie in diesem Jahr.

Das Rückspiel der Relegation in der Bundesliga wird das entscheiden. Schafft der HSV doch noch den Schritt zurück in die Bundesliga oder verteidigt Stuttgart zum wiederholten Mal den Klassenerhalt? Alle wichtigen Informationen zum Relegations-Rückspiel der Bundesliga finden sie hier.

HSV - VfB Stuttgart im Live-Ticker: Aufstellung, Spielstand und Highlights

Da die Übertragung der Bundesliga 2022/23 oftmals kostenpflichtig ist, suchen viele nach einer kostenlosen Alternative. Dafür bietet sich unser Live-Ticker an. Das Datencenter bietet die aktuellsten Informationen zu jeder Partie der Bundesliga 2022/2023.

Sie werden mit allen Informationen rund um das Spiel zwischen Hamburg und Stuttgart versorgt, inklusive Aufstellung, Einwechslungen, gelbe und rote Karten sowie alle Tore.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zum Spiel:

Spiel: Hamburger SV - VfB Stuttgart , Bundesliga 2022/2023, Rückspiel der Relegation

- , 2022/2023, der Stadion: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Datum: Montag, 5. Juni 2023

Montag, 5. Juni 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

VfB Stuttgart gegen den HSV: Ergebnis - Wer hat das Hinspiel gewonnen?

Das Hinspiel in der Relegation zur Bundesliga 2023 hat der VfB Stuttgart klar gewonnen. Nach Toren von Mavropanos, Vagnoman und Guirassy gewannen die Stuttgarter verdient mit einem 3:0 gegen den Zweitligisten.

Das ist die Ausgangslage von Stuttgart

Stuttgart stieg erst 2019 aus der Bundesliga ab. In der Relegation scheiterten die Schwaben mit zwei Unentschieden an Union Berlin. In der zweiten Bundesliga verbrachte der VfB aber nur wenig Zeit. Direkt nach einer Saison feierte die Mannschaft mit Trainer Pellegrino Matarazzo den Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Seitdem läuft es eher schleppend. Bereits in der Saison 2021/22 musste Stuttgart seinen Klassenerhalt erkämpfen. Nachdem es auch in der neuen Saison nicht viel besser lief, folgte im April 2023 ein Trainerwechsel. Statt Bruno Labbadia soll jetzt Sebastian Hoeneß den VfB aus der Krise führen. Ob das reicht, um die Relegation gegen den HSV zu überstehen, wird sich zeigen. Die letzte Begegnung der beiden Vereine vor der Relegation liegt etwa zwei Jahre zurück, in der Saison 2020/21 trafen die Mannschaften im Rahmen eines Freundschaftsspiels aufeinander. Der VfB Stuttgart ging aus dieser Begegnung mit einem knappen 3:2 Sieg hervor.

Das ist die Ausgangslage von Hamburg

Im Gegensatz zum VfB spielte der HSV eine erfolgreiche Saison in der 2. Bundesliga. Nur einen Punkt trennt den Verein vom Tabellenersten. Aber auch der HSV hat schwierige Jahre hinter sich. In der vergangenen Saison 2017/18 stieg Hamburg nach 54 Jahren zum ersten Mal wieder aus der Bundeliga ab.

Der Trainer Tim Walter ist mit dem Verein abgestiegen und möchte sich auch mit dem Team wieder in die 1. Bundesliga hochkämpfen. Bisher stehen die Chancen gut. Die Leistungen der Teams sind sehr ausgeglichen, von 118 Spielen vor der Relegation gegeneinander hat der VfB 48 Spiele gewonnen und der HSV 46 Spiele. Auch die Torverhältnisse sind ausgeglichen. Der HSV dürfte in den Relegationsspielen alles daran setzen, die Niederlage aus dem letzten Jahr nicht zu wiederholen. Das Ergebnis aus dem Hinspiel macht diese Aufgabe jedoch umso schwerer.

Hamburg vs. Stuttgart - Wann ist der Anstoß?

Laut Spielplan der Bundesliga 2022/2023 fällt der Anstoß für das Rückspiel der Relegation am Montag, dem 5. Juni 2023. Um 20.45 Uhr startet das Spiel in Hamburg - also Heimvorteil für den HSV.