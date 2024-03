Europa League-Achtelfinale: West Ham - SC Freiburg heute live im TV und Stream sehen

West Ham empfängt Freiburg im Rückspiel des Achtelfinales der Europa League. Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Live-Übertragung im TV und Stream.

Im Achtelfinale der Europa League 2023/24 gelang dem SC Freiburg im Hinspiel gegen West Ham ein knapper, aber wichtiger 1:0-Sieg. Der Österreicher Michael Gregoritsch erzielte in der 81. Minute das einzige Tor der Partie und verschaffte der Mannschaft von Trainer Christian Streich damit gute Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten Acht.

Es war bereits das dritte Duell zwischen Freiburg und West Ham in der laufenden Europa-League-Saison. Schon in der Gruppenphase waren die beiden Teams aufeinander getroffen. Das Hinspiel hatte der Bundesligist trotz solider Leistung mit 1:2 verloren, auch im Rückspiel musste man gegen die Londoner eine Niederlage einstecken - der Gegner gewann mit 2:0. Über die Playoff-Runde qualifizierten sich die Breisgauer dennoch für das Achtelfinale.

Im Achtelfinal-Rückspiel zwischen West Ham und Freiburg wird sich dann entscheiden, welche der beiden Mannschaften ins Viertelfinale einzieht. Wann findet die Partie zwischen West Ham und Freiburg statt? Wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Alle Infos rund um das Rückspiel im Achtelfinale der Europa League lesen Sie hier.

Termin und Uhrzeit: West Ham - SC Freiburg im Achtelfinale der Europa League 23/24

Laut Spieplan der Europa League 2023/2024 findet die Partie West Ham gegen Freiburg wie alle anderen Achtelfinal-Rückspiele am Donnerstag, dem 14. März statt. Nachdem das Hinspiel im Freiburger Europa-Park-Stadion ausgetragen wurde, geht es für das Rückspiel ins Londoner Olympiastadion. Letzteres ist seit der Premier-League-Saison 2016/17 die Heimspielstätte von West Ham. Angepfiffen wird die Partie am 14. März um 18.45 Uhr.

West Ham gegen Freiburg live im TV und Stream: Übertragung des EL-Achtelfinales

Da sich der Kölner Privatsender RTL die Übertragungsrechte gesichert hat, erfolgt die Übertragung der UEFA Europa League 2023/24 hauptsächlich über den sendereigenen Streamingdienst RTL+. Für den Live-Stream ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Pro Spieltag wird eine ausgewählte Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV bei RTL übertragen. So auch das Hinspiel zwischen Freiburg und West Ham am 7. März. Das Rückspiel wird jedoch nicht im linearen Fernsehen gezeigt, stattdessen gibt es die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Qarabag zu sehen. Wer unter keinen Umständen auf eine Live-Übertragung der Partie verzichten möchte, kommt um ein RTL+-Abo nicht herum.

Hier noch einmal alle Infos rund um die Übertragung des Rückspiels West Ham gegen den SC Freiburg auf einen Blick:

Spiel: West Ham vs. SC Freiburg (Achtelfinale, Runde 2/2)

vs. (Achtelfinale, Runde 2/2) Datum: Donnerstag, 14. März 2024

Donnerstag, 14. März 2024 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Olympiastadion, London

Olympiastadion, Übertragung im Free-TV: --

-- Übertragung im Pay-TV: RTL +

+ Übertragung im Live-Stream: RTL +

Aufstellung und Ergebnis im Live-Ticker: West Ham - SC Freiburg im Achtelfinale der EL

Da das Rückspiel zwischen West Ham und Freiburg nicht im Free-TV gezeigt wird, sind Alternativen nötig. Schließlich verfügt nicht jeder über ein Konto beim Streamingdienst RTL+. Eine solche Alternative bieten wir Ihnen mit unserem Live-Ticker zur Europa League 23/24. Dieser informiert über alles Wichtige rund um die Partie West Ham - Freiburg von der Aufstellung der Mannschaften bis hin zum Ergebnis des Spiels.

West Ham vs. SC Freiburg: Bilanz der Partie

West Ham und Freiburg standen sich bislang in drei Pflichtspielen gegenüber - gemeint sind die beiden Partien in der Gruppenphase sowie das Achtelfinal-Hinspiel am 7. März. Zwei der drei Duelle gingen an die "Hammers", die letzte Begegnung konnte der SC Freiburg für sich entscheiden. Das Torverhältnis lautet 4:2 zugunsten des Premier-League-Klubs. Trainiert wird Letzterer von David Moyes. Die Bilanz spricht für West Ham - ob die Londoner ihrer Favoritenrolle gerecht werden und ins Viertelfinale einziehen, entscheidet sich im Rückspiel am 14. März.