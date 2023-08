Wer bitte klaut einen Elfmeterpunkt?

Einem Fußballclub in Hamburg wurde das weiß markierte Stück Rasen aus dem Spielfeld geklaut. Nicht nur dort stellt sich die Frage nach dem Warum.

Heutzutage kann ja jeder alles brauchen. Und scheut sich dabei nicht, die Besitztümer anderer ungerührt mitgehen zu lassen. Da wird gemopst, was nicht niet- und nagelfest ist – Blumen aus öffentlichen Parks, Maiskolben von Bauers Acker oder Gartenzwerge aus Nachbars Garten. Nur so ist es wohl zu erklären, dass nun sogar ein Elfmeterpunkt geklaut wurde. Einfach weg. Ausgegraben und mitgenommen.

So ergangen der TuS Dassendorf aus der Hamburger Fußball-Oberliga. Wenige Stunden vor dem Saisoneröffnungsspiel gegen Concordia Hamburg war das weiße Rasenstück verschwunden. Und weil die Diebe gerade so in Fahrt waren, haben sie dabei gleich noch die Tornetze zerschnitten. Eine recht armselige, aber äußerst medienwirksame Attacke auf einen kleinen Dorfverein, der sich einfach nur auf den Beginn der neuen Fußballsaison freute.

Vielleicht ist der Elfmeterpunkt schon längst auf dem Kompost gelandet

Und obwohl sofort die Polizei eingeschaltet wurde, ist unklar, warum es ausgerechnet den Elfmeterpunkt traf und was mit ihm geschehen ist. Denn wer bitte braucht einen Elfmeterpunkt? Wird er künftig im Ziergarten eines Eigenheims als Vogel-Landeplatz verwendet oder ist er längst schon im Kompost gelandet? Das Örtchen Dassendorf mit seinen 3400 Einwohnern ergab sich jedenfalls nicht lamentierend dem sinnlosen Vandalismus, sondern bemühte sich, den Schaden schnellstmöglich zu beheben. Der Leiter des örtlichen Bauhofs füllte das Loch auf dem Spielfeld mit einem flugs ausgegrabenen Rasenstück neben dem Platz, die Tore wurden geflickt.

In Dresden wurde ein 20 Quadratmeter großes Stück Kunstrasen geklaut

Wer jetzt meint, der Diebstahl des Strafstoßpunkts sei an Sinnlosigkeit kaum mehr zu toppen, der braucht nur nach Dresden zu blicken. Da wurde ausgerechnet das Stadion des Friedens in Freital von Einbrechern heimgesucht. Das Diebesgut: ein 20 Quadratmeter großes Stück Kunstrasen. Fein säuberlich neben der Trainerbank herausgeschnitten zwischen der weißen Seitenlinie und der Umzäunung – sodass zumindest das Spielfeld unbeschädigt blieb. Auch hier stellt sich zwangsläufig die Frage, in welchem Kleingarten das gute Stück untergekommen ist.

Dassendorf gewinnt sein Auftaktspiel gegen Concordia Hamburg – ohne Elfmeter

In Dassendorf haben sie sich von all den Unannehmlichkeiten den Spaß am Fußballspielen nicht nehmen lassen. Nach den Reparaturarbeiten konnte die Partie tatsächlich noch rechtzeitig angepfiffen werden. Die Gastgeber, scheinbar beflügelt von ihrem wiederhergestellten Spielfeld, besiegten Concordia Hamburg mit 5:1. In diesem Fall eine richtige Punktlandung.

Lesen Sie dazu auch