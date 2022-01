Handball-EM 2022: Polen - Schweden live im Free-TV und Stream - Übertragung, Termin, Uhrzeit

Bei der Handball-EM 2022 gibt es die Partie Polen - Schweden live im Free-TV und Stream zu sehen. Alle Infos zur Übertragung sowie den Termin und die Uhrzeit haben wir hier für Sie.

Die Gruppenphase der Handball-EM 2022 ist beendet und nun stehen die Spiele der Hauptrunde an. Die jeweils erst- und zweitplatzierten Mannschaften der Gruppen A-F wurden dazu in in Gruppe 1 und in Gruppe 2 eingeteilt. Insgesamt haben damit noch zwölf Nationalteams die Chance auf den Europameister-Titel. Im fünften Spiel der Hauptrunde trifft Polen auf Schweden.

Sie möchten mehr über die Begegnung zwischen Polen und Schweden erfahren? In diesem Artikel haben wir neben allen Infos zur Übertragung live im TV und Stream auch den genauen Termin und die Uhrzeit zum Hauptrundenspiel für Sie.

Handball-EM 2022: Polen gegen Schweden - Termin und Uhrzeit

Das Spiel zwischen Polen und Schweden findet am 21. Januar 2022 statt. Anpfiff des Hauptrundenspiels ist um 18 Uhr in der Ondrej Nepela Arena in Bratislava.

Handball-Übertragung: Polen vs. Schweden live im Free-TV und Live-Stream

Alle Spiele des Turniers mit deutscher Beteiligung gibt es im Free-TV entweder in der ARD oder beim ZDF zu sehen geben. Alle weiteren Begegnungen des Turniers werden, wie auch die Partie zwischen Polen und Schweden, werden auf Eurosport 1 übertragen. Ein kostenpflichtiges Abo wird also nicht benötigt, um die Handball-EM live zu verfolgen. Alle wichtigen Infos zum Hauptrundenspiel zwischen Polen und Schweden finden Sie hier in der Übersicht:

Spiel: Polen vs. Schweden, Handball-EM 2022, Hauptrunde

Polen vs. Schweden, 2022, Datum: Freitag, 21. Januar 2022

Freitag, 21. Januar 2022 Uhrzeit : 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Bratislava , Slowakei

, Übertragung im Free-TV: Eurosport1

Eurosport1 Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtiger Live-Stream von Eurosport und Sportdeutschland.tv

Handball-EM 2022: Diese Mannschaften treten in Gruppe 2 an

Neben Polen und Schweden sind außerdem noch Russland, Deutschland, Spanien und Norwegen in Gruppe 2 der Handball-EM 2022 vertreten. Als Favorit gilt der amtierende Europameister Spanien. Die spanische Mannschaft hat sich die letzten beiden Titel gesichert und wurde darüber hinaus 2016 Zweiter und belegte 2014 den dritten Platz. Auch Norwegen und Schweden haben starke Mannschaften und es verspricht in Gruppe 2 ein spannender Kampf um den Einzug ins Halbfinale zu werden. Das sind die Begegnungen in Gruppe 2 im Überblick:

20.01.2022 15.30 Uhr Russland – Schweden

– Schweden 20.01.2022 18.00 Uhr Deutschland – Spanien

– Spanien 20.01.2022 20.30 Uhr Polen – Norwegen

21.01.2022 15.30 Uhr Russland – Spanien

– Spanien 21.01.2022 18.00 Uhr Polen – Schweden

21.01.2022 20.30 Uhr Deutschland – Norwegen

– 23.01.2022 15.30 Uhr Polen – Russland

23.01.2022 18.00 Uhr Deutschland – Schweden

– Schweden 23.01.2022 20.30 Uhr Spanien – Norwegen

25.01.2022 15.30 Uhr Polen – Spanien

25.01.2022 18.00 Uhr Deutschland – Russland

– 25.01.2022 20.30 Uhr Schweden – Norwegen

Polen gegen Schweden: Bisherige Bilanz der beiden Teams

Laut ran.de ist die bisherige Bilanz zwischen den beiden Nationalteams sehr ausgeglichen. Insgesamt sind sich die Mannschaften 19 Mal auf dem Feld begegnet. Sowohl Polen als auch Schweden konnten jeweils acht Spiele gewinnen und drei Partien gingen Unentschieden aus. Beim Torverhältnis hat Schweden mit 447:441 gegenüber Polen ganz knapp die Nase vorn. (AZ)