Kanuslalom-Bundestrainer Klaus Pohlen: "Wir wollen in Paris um Medaillen mitfahren"

Plus Mit Slalomkanuten und -kanutinnen aus Augsburg reist Deutschland zu Olympia Bundestrainer Klaus Pohlen hat Erwartungen an sein Team und die neue olympische Sportart Kayak Cross.

Für die Sportlerinnen und Sportler waren die Tage der Olympia-Qualifikation sehr nervenaufreibend. Wie sieht das bei Ihnen als Kanuslalom-Bundestrainer aus?



Klaus Pohlen: Früher, als ich noch selbst aktiv war als Trainer mit Trainingsgruppen, hat mich das mehr gestresst. Mittlerweile versuche ich, mich etwas zurückzuhalten und eine neutrale Position einzunehmen. Dann kann ich das Ganze mit etwas Abstand auf einer sachlichen Ebene verfolgen. Aber natürlich leide ich schon auch mit, wenn sich jemand durch Fehler selbst im Weg steht.

Die meisten Entscheidungen sind gefallen. Mit Elena Lilik, Ricarda Funk und Noah Hegge steht schon mal ein Kanuslalom-Trio für Olympia fest. Wie beurteilen Sie den Ausgang der Qualifikation?



Pohlen: Wir wussten, dass der Kreis derer, die das schaffen können, sehr eng gesteckt ist. Genauso ist es gekommen. Dass sich die Leute, die wir im Auge haben und die bisher ohnehin schon eine spezielle Förderung durch den Verband haben, sich hier durchsetzen werden.