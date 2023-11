Die positive Entwicklung des FCA setzt sich fort

Plus Jess Thorup bleibt mit dem FCA ungeschlagen. Weil die Mannschaft in Köln vielen Widerständen trotzt. Das ist ein gutes Zeichen.

Ein Rückschlag? Mitnichten. Wobei ein Unentschieden beim nun Tabellenletzten Köln nach zuvor zwei Siegen durchaus zu einer solchen Schlussfolgerung verleiten könnte. Das 1:1 aber war ein weiterer Ausdruck der positiven Entwicklung beim FC Augsburg. Weniger wegen der Spielweise, die war zu einigen Teilen der Partie zu hektisch und wenig überlegt. Aber die Widerstandskraft und das gemeinsame Verteidigen führten letztlich zu einem verdienten Punkt.

Es gab Zeiten, da hätte der FCA eine solche Partie wie am Samstag verloren. Weil eben nicht bis zum Ende konsequent verteidigt wurde. Oder weil individuelle Fehler zu einer Niederlage geführt hatten. Am Samstag aber bewies die von Jess Thorup neu gestaltete Mannschaft ein weiteres Mal, dass sie sich von Rückständen nicht beunruhigen lässt. Und auch nicht von einer lautstarken Kulisse oder einem überaus schlechten Rasen.