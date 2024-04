Kommentar

06:00 Uhr

Dieser FCA-Sieg bedeutet mehr als nur drei Punkte

Plus Der 2:0-Erfolg des FC Augsburg gegen Union Berlin war eine Geduldsprobe für Spieler und Zuschauer. Doch das Warten hat sich gelohnt.

Von Robert Götz

Der Sieg gegen den 1. FC Union Berlin war mehr wert als nur drei Punkte. In diesem so schwierigen und engen Spiel hat der FC Augsburg eine reife Leistung im Stile einer gehobenen Bundesliga-Mannschaft gezeigt. Man wurde in der ersten Hälfte nicht nervös und hektisch, als es kaum ein Durchkommen gegen die dicht gestaffelte Berliner Abwehr gab. Es war eine Geduldsprobe. Für die Spieler, für Trainer Jess Thorup und auch die Zuschauer.

Beim FCA kommt schon ein wenig Europa-League-Gefühl auf

Die FCA-Fans verdienten sich dabei eine Bestnote. Denn sie spürten genau, dass das Team an diesem Freitagabend in diesem engen Ringen ihre Unterstützung dringend brauchte. Und sie feuerten ihre Mannschaft dementsprechend an. Ein wenig kam schon Europa-League-Gefühl auf.

Und so blieben alle geduldig, die Mannschaft erlaubte Union kaum Torchancen und nützte dann die eigenen effizient. Dieser Zu-null-Sieg nach der Niederlage in Hoffenheim ist auf dem Weg nach oben wichtiger als ein spektakulärer Erfolg gegen ein Spitzenteam. Denn er zeigt, dass der FCA die nötige Resilienz hat, um vielleicht sogar den Weg nach Europa zu gehen.

