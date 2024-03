Streichs Erfolgsgeschichte ist auch die des SC Freiburg

Über zwölf Jahre war Streich Trainer des SC Freiburg. Das ist zu einem großen Teil auch der Verdienst des Vereins, der seinem Coach auch heftige Krisen erlaubte.

Vor einigen Jahren gab es das Gerücht, dass Real Madrid, das zu diesem Zeitpunkt mal wieder auf der Suche nach einem neuen Trainer war, sich auch mit Freiburgs Christian Streich beschäftigen würde. Die Vorstellung, dass der bodenständige Breisgauer Streich sich inmitten der Glitzerwelt der Königlichen bewegen würde, war dann doch etwas ungewöhnlich. Streich, der die damaligen Real-Stars zu mehr Präsenz animiert hätte ("Du musch dich mehr zeige, Gareth!") oder deren Extravaganz kritisch sieht? ("Tu de bunte Schuh weg, Chrischtiano!") Na ja.

Es ist bekanntlich nicht dazu gekommen – und es wird auch nicht mehr passieren. Streich hat seinen Rücktritt zum Saisonende bekannt gegeben, nach dann zwölf Jahren als Cheftrainer in Freiburg. Der 58-Jährige, den viele als Vorbild nennen und der der Branche zugleich immer mit Distanz gegenübergetreten ist, wollte nie so recht ins Muster eines Bundesliga-Trainers passen. Schon seine Amtsdauer ist eigentlich nicht Bundesliga-like: Seit dem 29. Dezember 2011 ist er Coach des SCF. Länger ist nur eine weitere Ausnahmeerscheinung dabei: Rekordhalter Frank Schmidt ist seit 2007 Trainer des 1. FC Heidenheim.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Während Streichs Zeit beim SC Freiburg wechselte der VfB zwölfmal den Trainer

Der Bundesliga-Trainer mit der aktuell drittlängsten Amtsdauer ist übrigens Darmstadts Torsten Lieberknecht – der seine Geschäfte bei den Lilien erst am 1. Juli 2021 aufnahm. 14 von 18 Trainern haben zudem erst in dieser oder der vergangenen Saison bei ihrem jeweiligen Verein angefangen. Während Streichs Amtszeit beim SCF hat mit Ausnahme Heidenheims jeder Verein mindestens fünfmal den Trainer gewechselt, alleine der VfB Stuttgart verschliss währenddessen zwölf Übungsleiter.

Es gehört zu den Widersprüchlichkeiten der Branche, dass sich jeder Verein einen Trainer mit der Verweildauer von Streich wünscht – und selbst dann wenig dafür tut, dass es auch so weit kommt. Krisen gab es schließlich auch in Freiburg unter Streichs Amtszeit. Im Sommer 2015 stiegen die Breisgauer aus der Bundesliga ab – und das, obwohl der Verein zwei Jahre zuvor noch Fünfter geworden war. Bei vielen, vielleicht allen anderen Vereinen hätten in diesem Fall die oft zitierten Gesetze der Branche gegriffen und Streich hätte sich einen neuen Job suchen müssen.

Viele Vereine wollen auch ihren Streich – kaum einer bringt die Geduld mit

Es ist kein Zufall, dass Freiburg in seiner gesamten Bundesliga-Geschichte nur vier Trainer hatte. Natürlich ticken in Freiburg die Uhren etwas anders als in München oder Dortmund. Aber auch beim SC geht es um Tore und Siege – Streichs Erfolgsgeschichte ist zu einem wesentlichen Teil auch auf den Verein zurückzuführen, der seinem Angestellten den Rücken stärkte und ihn sein ließ, wie er ist und Fehler zuließ. Diesen Mut haben nicht alle Klubs. Er würde ihnen aber besser zu Gesicht stehen als die sonst angesagte Hektik.

Lesen Sie dazu auch