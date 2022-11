Wenig Trost für die, die zu Hause bleiben müssen

Immer mehr Spieler können verletzungsbedingt an der Fußball-WM nicht teilnehmen. Daran zeigt sich, dass der Termin mitten in der Saison schon aus sportlicher Sicht schlecht gewählt ist.

So mancher hat das in seiner Schulzeit sicher auch schon erlebt: Die Klassenfahrt steht kurz bevor, die Schulgemeinschaft hat ihre Pläne zur Freizeitgestaltung geschmiedet, die Zimmer sind gedanklich bereits aufgeteilt und die Playlist für den ordentlichen Sound im Bus zusammengestellt. Dann meldet sich plötzlich ein entzündeter Blinddarm, ein hartnäckiger Magen-Darm-Virus oder eine Grippe – und aus ist es mit der Teilnahme am Gemeinschaftserlebnis. Die anderen fahren los, man selbst bleibt frustriert zurück und ist nicht sicher, was mehr schmerzt: der kranke Körper oder die enttäuschte Seele.

Was bei einem kleinen Ausflug schon weh tut, muss bei einer großen Reise erst recht schmerzen. Noch dazu, wenn es dabei sportliche Lorbeeren zu ernten gibt. Eineinhalb Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar macht das Schicksal auch vor den Fußball-Profis nicht halt.

Täglich kommen Meldungen, welche Fußball-Profis für die WM ausfallen

Fast täglich kommen Meldungen, welche Stars für das Großereignis ausfallen. Natürlich kann man jetzt einwenden, dass sich angesichts der prekären Menschenrechtslage in Katar kein Spieler dorthin wünschen sollte. Für einen Spitzenathleten trotzdem wenig Trost, wenn er den wichtigsten Wettkampf in seiner Sportart und seiner Karriere verpasst. Das Ringen um den richtigen WM-Ort sollte schließlich Jahre früher ausgetragen werden. Durch verantwortungsbewusste Funktionäre.

Die Kicker haben mitten in einer Saison ohnehin zu kämpfen, in den letzten Ligaspielen verletzungsfrei zu bleiben, um sich nicht noch auf den letzten Metern aus dem WM-Kader zu kegeln. Die verletzten deutschen Profis Tobias Werner (Leipzig), Christoph Kramer (Gladbach) und Lukas Nmecha (Wolfsburg) sind schon gescheitert, und auch der Dortmunder Marco Reus steht auf der Kippe und könnte wieder einmal ein großes Turnier verpassen.

Mit Sadio Mané vom FC Bayern kommt ein weiterer prominenter Ausfall hinzu

International sind ebenfalls die ersten Absagen da. Sadio Mané, der senegalesische Star des FC Bayern, wird seiner Nationalmannschaft ebenso fehlen wie der aufstrebende argentinische Jungstar Giovani Lo Celso. Der WM-Zeitpunkt mitten in der Saison – eingepfercht zwischen Vor- und Rückrunde – erweist sich als der erwartet schlechte. Die Absagen könnten die Teams hart treffen – nicht nur wegen der Zimmereinteilung oder der Playlist für den Mannschaftsbus.

