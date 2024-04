Man City - Real Madrid im Champions League-Viertelfinale: Übertragung im TV und Stream

Im Viertelfinale der Champions League treffen Manchester City und Real Madrid aufeinander. Wir informieren rund um Termin, Übertragung im Stream und Live-Ticker.

Eine Partie der Extraklasse steht in der Champions League bevor. Im zweiten Viertelfinalspiel trifft der amtierende Titelverteidiger Manchester City auf die Königlichen aus Madrid, die ein Jahr zuvor den europäischen Spitzenwettbewerb für sich entschieden haben.

Beide Teams haben den bisherigen Turnierverlauf mit Bravour gemeistert und möchten im Viertelfinale die Weichen für das Halbfinale stellen. City gewann im Achtelfinale beide Spiele gegen den FC Kopenhagen souverän im Gesamtergebnis mit 6:2. Blickt man auf das Ergebnis von Real Madrid im Achtelfinale, gewann das Team um Carlo Ancelotti nur knapp im Gesamtergebnis mit 2:1 gegen Leipzig. Allerdings ist Madrid auch für die seit Jahren guten Leistungen in der Champions League bekannt, was nicht zuletzt an den insgesamt acht Titeln in der Königsklasse festzumachen ist. Die Partie zwischen den beiden europäischen Topclubs ist demnach völlig offen.

Wann findet das Spiel zwischen Manchester City und Real Madrid statt? Wann ist Anpfiff? Wie läuft die Übertragung ab? Gibt es einen Live-Ticker? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Spiel im Viertelfinale der Champions League gibt es hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Manchester City - Real Madrid: Termin und Uhrzeit des Viertelfinal-Rückspiels

Laut Champions League-Spielplan findet die Partie zwischen Manchester City und Real Madrid am 17. April 2024 statt. Anpfiff ist um 21.00 im Etihad Stadium in Manchester.

Man City gegen Madrid live im TV und Stream: Übertragung des CL-Viertelfinales

Die meisten Spiele der Champions League sind nicht im Free-TV zu sehen. Die CL-Übertragung in der Saison 2023/24 findet überwiegend bei DAZN statt, wobei vereinzelte Spiele auch bei Amazon Prime zu sehen sind. Der Viertelfinalkracher zwischen Manchester City und Real Madrid ist nur bei DAZN verfügbar. Dafür braucht man allerdings ein kostenpflichtiges Abo. DAZN kann aktuell im Jahresabo ab 29,99 Euro im Monat abonniert werden. Das Monatsabonnement kostet 44,99 Euro und ist monatlich kündbar.

Hier finden Sie die Details zum Spiel City gegen Real auf einen Blick:

Spiel: Manchester City - Real Madrid , Viertelfinale der Champions League 23/24, Rückspiel

, Viertelfinale der 23/24, Rückspiel Datum: Mittwoch, 17. April 2024

Mittwoch, 17. April 2024 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Etihad Stadium , Manchester

, Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

CL-Viertelfinale: Manchester City - Real Madrid im Live-Ticker

Diejenigen, die am 17. April um 21.00 Uhr verhindert sind oder kein DAZN-Abo haben, aber trotzdem die Partie verfolgen möchten, sind hier an der richtigen Adresse. Unser Live-Ticker informiert Sie über alle wichtigen Ereignisse im Spiel zwischen Man City und Real - Tore, gelbe und rote Karten, Ein- und Auswechslungen inklusive.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Man City vs. Real Madrid: Das ist die Bilanz der beiden Teams

Manchester City befindet sich in der Premier League gemeinsam mit Liverpool und Arsenal im Kampf um die Meisterschaft. Die drei Top-Teams haben alle noch die Chance auf den Titel.

In der spanischen Liga hält sich Real Madrid souverän an der Spitze. Barcelona und Girona haben theoretisch noch Chancen, die Madrilenen einzuholen, doch aktuell sieht es nicht danach aus, als würde es Real die Meisterschaft abgeben.

Im direkten Vergleich hat Manchester nach insgesamt zehn Begegnungen leicht die Nase vorn. Vier Partien konnten sie für sich entscheiden, während Real drei gewinnen konnte. Auch dreimal ging niemand als Gewinner oder Verlierer vom Platz.

Das Hinspiel dieser Saison war spektakulär und wurde mit vielen Toren gekrönt. Am Ende trennten sich die Teams mit einem 3:3, somit bleibt alles offen für das Rückspiel.