Formel 1: Singapur-GP 2023 - Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke

Mitte September wartet in der Formel 1 der Große Preis von Singapur auf die Fahrer. Alles Infos rund um Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke gibt es hier.

Der Große Preis von Singapur gehört zu den jüngeren Sport-Events der Formel 1, denn es gibt ihn erst seit dem Jahr 2008. Die eigens für dieses Rennen erbaute Strecke namens "Marina Bay Street Circuit" ist insgesamt 5,063 km lang. Den Streckenrekord knackte der Däne Kevin Magnussen mit einer Zeit von 1:41,905 min im Jahr 2018.

Unter den deutschen Rennfahrern sind in dieser Saison Mick Schuhmacher als Test- bzw. Ersatzfahrer bei Mercedes und Niko Hülkenberg als Stammfahrer im Ferrari dabei. Sebastian Vettel hatte bereits im Juli letzten Jahres seinen Rücktritt aus der Formel-1 zum Saisonende bekannt gegeben. Sein Cockpit bei Aston Martin ist dieses Jahr deshalb von Fernando Alonso besetzt.

Zeitplan beim Großen Preis von Singapur 2023: Termin und Uhrzeit

Mitte September findet laut Formel-1-Rennkalender der Saison 2023 der Große Preis von Singapur statt. Das Rennen wird am 17. September ab 14 Uhr ausgetragen - alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Zeit. Davor gibt es am 15. März zwei Trainingseinheiten, die erste ab 11.30 Uhr und die zweite ab 15 Uhr. Ein drittes Training findet am 16. September um 11.30 Uhr statt, gefolgt von der Qualifying Runde ab 15 Uhr.

Das sind alle Daten und Uhrzeiten des Großen Preis von Singapur im Überblick, in Klammern dahinter steht die Ortszeit in Singapur.

Samstag, 16. September 2023, 15 Uhr - 16 Uhr (21 – 22 Uhr) Rennen: Sonntag, 17. September 2023, ab 14 Uhr (20 Uhr)

Formel 1 in Singapur: Infos zu Rennstrecke

Wie bereits erwähnt ist die Etappe "Marina Bay Street Circuit" des Stadtstaates Singapur eine vergleichsweise junge Rennstrecke. Nach dem Bau der Strecke im Jahr 2008 findet jährlich der Große Preis von Singapur statt.

Ihren Namen hat die Strecke ihrer Nähe zur Marina Bay im Hafengebiet von Singapur zu verdanken. Die Strecke liegt, ähnlich wie die des Großen Preis von Monaco, nah am Wasser. Um das Rennen den Zuschauern der Formel-1 in Europa wie gewohnt nachmittags im TV zeigen zu können, findet der Grand Prix von Singapur als Nachtrennen statt. Das soll sich positiv auf die TV-Einschaltquoten auswirken.

Tatsächlich gehört der "Marina Bay Circuit" zu den anspruchsvollsten Strecken des Rennkalenders. Der holprige Straßenbelag und die feuchten Bedingungen fordern einiges an Geschicklichkeit und Kondition von den Fahrern. Die Etappe besitzt ganze 23 Kurven, was gekonnte Arbeit mit dem Lenkrad verlangt.

Bei insgesamt 61 Runden mit einer Rundendistanz von 5,063 km ist die gesamte Fahrstrecke 308,706 km lang. Darüber hinaus verfügt die Etappe über einige der einzigartigsten Merkmale aller F1-Strecken, darunter die Kurve 18, in der die Fahrer unter einer Tribüne durchfahren. Außerdem verläuft die temporäre Rennstrecke zu 70 Prozent über öffentliche Straßen.

Wissenswertes zur Rennstrecke in Singapur auf einen Blick: