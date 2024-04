NFL Draft 2024: Termin und Übertragung live im Free-TV und Stream

Der NFL Draft soll für Chancengleichheit in der neuen Saison sorgen. Wann ist der Termin? Wo wird der Draft übertragen und welches Team hat 2024 den First Pick?

Beim NFL Draft werden die Karten für die kommende Saison in der größten und wichtigsten American Football-Liga der Welt neu gemischt. Das gesamte Verfahren soll dabei für mehr Chancengleichheit sorgen und damit auch das Geschehen in der NFL spannend halten. Wann findet der NFL Draft statt? Wo wird er im TV und Stream übertragen und welche Teams dürfen als erstes wählen?

Nachdem die Chicago Bears ihren bisherigen Quarterback nach Pittsburgh getradet haben und ihnen in dieser Saison der erste Pick im NFL Draft zusteht, wird sich der Coach höchstwahrscheinlich einen neuen Quarterback ins Team holen. Die Kansas City Chiefs haben zwar in diesem Jahr den Super Bowl gewonnen, dürfen sich damit aber auch erst als letztes Team neue Nachwuchsspieler aussuchen.

NFL Draft 2024: Termin des Draft Days

Der NFL Draft ist für Freitag, den 26. April 2024, angesetzt. Das ist zumindest der Termin für die erste Runde des Draft Days. Die insgesamt sieben Runden erstrecken sich dann über mehrere Tage. Die Coaches bereiten sich schon lange vorher auf diese Tage vor. Bis zu zwei Jahre im Voraus dürfen die Teams untereinander die Reihenfolge tauschen. Aber auch Fans der NFL beschäftigen sich bereits Monate vor dem eigentlichen Termin mit möglichen Picks. Dieses Jahr wird der NFL Draft in Detroit stattfinden.

NFL Draft 2024: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die sieben Runden des NFL Drafts erstrecken sich über mehrere Tage und werden am 26. April 2024 und am 27. April 2024 an drei Terminen von RTL übertragen, wie der Fernsehsender verkündet. Super-Bowl-Champion Sebastian Vollmer, Ex-NFL-Profi Markus Kuhn, Moderator Jan Stecker und Community Host Mitja Lafere sind in Detroit vor Ort und kommentieren das Geschehen.

Los geht es am 26. April 2024 um 1 Uhr bei NITRO und auf RTL+. Die Runden zwei und drei sind am 27. April 2024 ab 0.30 Uhr auf RTL+ zu sehen und die finalen Entscheidungen am dritten Tag werden am 27. April 2024 ab 18 Uhr im „NFL Network“-Livestream zu sehen sein.

Freitag, 26. April 2024, 1 Uhr, Nitro und RTL +

+ Samstag, 27. April 2024, 0.30 Uhr, RTL +

+ Samstag 27. April 2024, 18 Uhr, „ NFL Network“-Livestream

Teams beim NFL Draft 2024: Wer bekommt den First Pick?

Jede Runde dürfen sich die 32 Teams der NFL einen der Nachwuchsspieler vom College aussuchen. In der Regel bekommt das Team mit der schlechtesten Bilanz der letzten Saison den ersten Pick und darf sich damit als erstes einen Spieler aussuchen. In dieser Saison sind das die Chicago Bears. Das Team aus Chicago hat 2024 sogar zwei Picks in der ersten Runde. Beim NFL Draft können die Teams nämlich untereinander Positionen tauschen. Nur weil die Chicago Bears im Vorraus mit den Carolina Panthers getauscht haben, dürfen sie in dieser Saison den ersten Pick machen. Eigentlich stünden die Chicago Bears in der ersten Runde auf dem neunten Platz.

Bis zum NFL Draft am 26. April 2024 kann sich an der genauen Reihenfolge jedoch noch einiges ändern. Sogar während des Draft Days können die Teams noch miteinander tauschen. Hier der aktuelle Überblick über die Draft-Reihenfolge in der ersten Runde (Stand: 1. April 2024):

1: Chicago Bears (ehemalig Carolina)

(ehemalig Carolina) 2: Washington Commanders

3: New England Patriots

4: Arizona Cardinals

5: Los Angeles Chargers

Chargers 6: New York Giants

7: Tennessee Titans

8: Atlanta Falcons

9: Chicago Bears

10: New York Jets

11: Minnesota Vikings

12: Denver Broncos

13: Las Vegas Raiders

Raiders 14: New Orleans Saints

15: Indianapolis Colts

16: Seattle Seahawks

17: Jacksonville Jaguars

18: Cincinnati Bengals

19: Los Angeles Rams

20: Pittsburgh Steelers

21: Miami Dolphins

22: Philadelphia Eagles

23: Minnesota Vikings (ehemalig: Cleveland und Houston)

(ehemalig: und Houston) 24: Dallas Cowboys

25: Green Bay Packers

26: Tampa Bay Buccaneers

27: Arizona Cardinals (ehemalig: Houston)

(ehemalig: Houston) 28: Buffalo Bills

29: Detroit Lions

30: Baltimore Ravens

31: San Francisco 49ers

32: Kansas City Chiefs

Auf der Website der NFL kann man die aktualisierte Liste einsehen, welches Team in welcher Runde den wievielten Pick hat.

