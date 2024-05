Nico Sturm würde gerne unter Marco Sturm trainieren

Der frühere Bundestrainer Marco Sturm ist als Trainer bei den San Jose Sharks aus der NHL im Gespräch. Dort spielt sein Namensvetter und würde sich freuen.

Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm befürwortet eine mögliche Verpflichtung des früheren Bundestrainers Marco Sturm als neuen Coach der San Jose Sharks. "Ich würde mich sehr freuen", sagte der 29-Jährige nach dem Aus bei der Weltmeisterschaft in Tschechien gegen die Schweiz (1:3). Sein NHL-Team aus Kalifornien ist laut Medienberichten in Gesprächen mit dem früheren Bundestrainer.

"Er hat bei der Nationalmannschaft seinen Teil dazu beigetragen, dass wir da sind, wo wir jetzt stehen", erklärte Nico Sturm. Die Sharks benötigen nach einer katastrophalen Saison mit lediglich 19 Siegen aus 82 Partien einen Neuanfang. Immerhin erhielt das Team den Zugriff auf den ersten Spieler beim NHL-Draft, bei dem die Rechte an den weltweit besten Nachwuchsspielern vergeben werden.

"Wir brauchen klare Strukturen. Wir benötigen junge Spieler, die sich entwickeln müssen", forderte Nico Sturm. "Es ist ein weiter Weg, aber Marco kann sehr gut so einen Prozess anstoßen." Der Stürmer und Stanley-Cup-Sieger von 2022 spielt seit zwei Jahren in San Jose.

Marco Sturm: "Bereit für den nächsten Schritt"

Die Sharks trennten sich Ende April von David Quinn. Marco Sturm gilt als einer der Favoriten auf die Nachfolge. Er steht derzeit bei den Ontario Reign, dem Farmteam der Los Angeles Kings, an der Bande. Doch der frühere NHL-Profi will als Coach zurück in die beste Liga der Welt. "Ich denke, ich bin bereit für den nächsten Schritt", erklärte Marco Sturm. "Es ist nicht mein Ziel, Assistent zu sein. Ich denke, ich bin ein besserer Cheftrainer als ein Assistent."

Marco Sturm war von 2015 bis 2018 Bundestrainer und holte mit der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bei Olympia 2018 überraschend die Silbermedaille.

