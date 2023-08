Promillegrenze im Stadion: Wo darf man wie viel trinken?

Stadion und Bier – das gehört für viele Fußballfans zusammen. Doch der Alkohol kann die ohnehin schon angespannte Stimmung zusätzlich erhitzen. Deshalb gibt es in manchen Stadien eine Promillegrenze.

Für viele Fußballfans gehört ein Bier zum Stadionbesuch dazu – oder auch zwei oder drei. Werden es allerdings noch mehr, kann das zum Problem werden. Der Alkohol kann die Gemüter bei der oft ohnehin schon angespannten Stimmung noch zusätzlich erhitzen.

VfB Stuttgart verschärft Promillegrenze im Stadion

Beim VfB Stuttgart sei es in der vergangenen Saison in der Arena zu "auffallend mehr Sanitäts- und Ordnungsdiensteinsätzen wegen alkoholisierter Besucherinnen und Besucher gekommen, die verunfallt waren oder aufgrund ihres Zustandes medizinisch versorgt werden mussten", wie der Club am Montag mitteilte.

Der VfB sehe diese Entwicklung mit Sorge und habe sich deshalb "mit den Behörden darauf verständigt, die in der Stadionordnung festgeschriebene Grenze von 1,4 auf 1,0 Promille zu senken", hieß es in der Mitteilung des Vereins. Die Alkoholkontrollen am Einlass und im Stadion sollen verstärkt werden. Wer mehr als 1,0 Promille Alkohol im Blut hat, dem kann der Zutritt zu Stadion verweigert werden.

Promillegrenze im Stadion: Regeln der einzelnen Vereine

In den meisten Bundesliga-Stadion gibt es keine solche Promillegrenze. Doch wie die Bild berichtet, ist die Regelung nicht ganz unüblich. Neben Stuttgart gibt es auch in Leipzig, Frankfurt, Mönchengladbach, Köln, Bochum und Heidenheim eine Grenze – doch am strengsten ist sie jetzt in Stuttgart. So sind die Regeln der einzelnen Vereine:

FC Bayern : keine Promillegrenze

: keine Borussia Dortmund : keine Promillegrenze

: keine RB Leipzig : 1,1

: 1,1 Union Berlin : keine Promillegrenze

: keine SC Freiburg : keine Promillegrenze

: keine Bayer Leverkusen : keine Promillegrenze

: keine Eintracht Frankfurt : 1,6

: 1,6 VfL Wolfsburg : keine Promillegrenze

: keine Mainz 05 : keine Promillegrenze

: keine Borussia Mönchengladbach : 1,1

: 1,1 FC Köln : 1,1

: 1,1 1899 Hoffenheim : keine Promillegrenze

: keine Werder Bremen : keine Promillegrenze

: keine VfL Bochum : 1,6

: 1,6 FC Augsburg : keine Promillegrenze

: keine VfB Stuttgart : 1,0

: 1,0 FC Heidenheim : 1,6

: 1,6 SV Darmstadt : keine Promillegrenze

