Auf der Lechhauser Radbahn läuft es rund

Mit einem Ländervergleich starten die Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer in die neue Saison. Auch für einen Augsburger Fahrer gibt es einen Platz auf dem Podium.

Mit einem Südvergleich für den Nachwuchs startete die Saison auf der Radrennbahn der RSG Augsburg in Lechhausen, ein Rennen, das hauptsächlich dazu diente, zu diesem frühen Zeitpunkt die eigene Form zu testen und wieder in den Wettkampfmodus zu kommen. An den Start gingen insgesamt gut 50 Nachwuchssportlerinnen und -sportler der süddeutschen Verbände Bayern, Baden und Württemberg in den Altersklassen U13, U15 und U17.

Während die Altersklassen U15 und U17 einen aus vier Disziplinen (Einerverfolgung, Ausscheidungsfahren, Scratch, Punktefahren) bestehenden Mehrkampf austrugen, waren für die U13 „nur“ drei Wettbewerbe angesetzt, 500-Meter-Zeitfahren, Ausscheidungsfahren und Temporennen. Wie spannend und ausgeglichen die Rennen waren, spiegelt sich im Ergebnis nicht ganz wider, so gab es in gleich vier der fünf Wertungsklassen Athletinnen und Athleten, die jeweils alle Einzelwettbewerbe für sich entscheiden konnten und somit in der Gesamtwertung dominierten. Überlegen waren Malte Meier (TSV Gaimersheim) in der U13, Leni Kratz (TSV Oberammergau) und Maximilian Karl (RSV Irschenberg) in der U15 sowie Sophie Schuster (RSV Irschenberg) in der weiblichen U17.

Aber auch die Augsburger Sportlerinnen und Sportler erzielten gute Ergebnisse. In der U13 starteten Tim Vogt (Platz 3), Oliver Porwol (Platz 4) und Maximilian Huss (Platz 6) für den ausrichtenden Verein RSG Augsburg. In der U15 belegten Jolana Hosek den 4. Platz und Emil Müller den 12. Platz, während Tim Schwartz das Rennen aufgeben musste (ebenfalls alle RSG Augsburg). In der U17 wurden David Vogt (RSG) Zehnter, Emilian Ridder 15. (E-Racers Top-Level Augsburg) und Anton Hörmann 16. (RSG), nachdem dieser das Punktefahren nach zwei Rundenverlusten aufgeben musste.

Neben den regelmäßigen Abendrennen um den Brauerei-Rapp-Cup findet als nächster großer Wettkampf auf dem Lechhauser Rad-Oval am 18. Mai die Bayerische Meisterschaft im Omnium statt. Dabei werden alle Altersklassen an den Start gehen außer der U19 und der Elite. Diese beiden Klassen tragen ihre Titelkämpfe erst am 24. Juli in Augsburg aus, im Rahmen des siebten Laufs der Abendrennen um den Rapp-Cup. Auch Meisterschaften im Madison (3. Juli) und im Derny (11. September) stehen auf dem Terminplan der gastgebenden RSG Augsburg. Einer der sportlichen Höhepunkte des Jahres wird der Augsburger Sprintercup im Herbst sein. Am Samstag, 13. September, stehen die Sprint-Wettkämpfe an, am Sonntag geht es mit Keirin weiter.

