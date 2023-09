Radsport

Augsburger Radprofi Georg Zimmermann verpasst Heimsieg nur knapp

Plus Der Augsburger Radprofi sprintet beim Circiut Franco-Belge in der Heimat seines Rennstalls Intermarché-Wanty auf Platz sieben.

Von Robert Götz

Es hat nicht ganz gereicht für Georg Zimmermann für den Überraschungscoup beim Heimrennen seines Rennstalls Intermarché-Wanty. Am Ende belegte der Augsburger Radprofi beim Circuit Franco-Belge Platz sieben, direkt hinter seinem Teamkollegen Lorenzo Rota. „Unsere Chefs waren trotzdem alle happy“, erzählte Zimmermann einen Tag später.

Um zu verstehen, warum der Circuit, der eigentlich nicht zu den Top-Rennen der Saison zählt, für den belgischen Rennstall und seine Führungsebene so wichtig ist, reicht ein Fakt. Startort Tournai ist der Firmensitz, und der Start selbst erfolgte vor dem Materiallager von Intermarché-Wanty. Nach 190 Kilometern durch das radsportbegeisterte Wallonien endete das Rennen dann mit einem Sprint der 25-köpfigen Spitzengruppe in Mont-de-l’Enclus. 700 Meter ging es da noch bergauf. Roca und Zimmermann versuchten alles, doch am Ende war Sieger und Favorit Arnaud de Lie sechs Sekunden schneller. Der kommt – kleiner Trost für Intermarché – aus Belgien.

