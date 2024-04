Tour-Sieger Vingegaard verlässt Krankenhaus

Gut zwei Wochen nach seinem Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt kann Jonas Vingegaard das Krankenhaus verlassen. Ob der Däne die Tour de France fahren wird, ist weiter unklar.

Zwölf Tage nach seinem schweren Sturz hat Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard das Krankenhaus verlassen. Das teilte sein Team Visma-Lease a bike mit.

"Ich möchte mich bei dem medizinischen Team bedanken, das sich so gut um mich gekümmert hat. Und ich möchte mich bei allen für die moralische Unterstützung bedanken", sagte Vingegaard. Der Däne war bei der Baskenland-Rundfahrt in einer Abfahrt gestürzt und lag seitdem im Alava Universitätsklinikum in Vitoria.

Bei dem Sturz hatte sich der 27-Jährige das Schlüsselbein und mehrere Rippen gebrochen sowie eine Lungenverletzung erlitten. Vingegaard wird nun nach Dänemark oder an seinen neuen Wohnsitz in der Schweiz reisen, um die Regeneration fortzusetzen. Zum weiteren Saisonverlauf und ob die Teilnahme an der Tour realistisch ist, äußern sich weder Vingegaard noch sein Team.

(dpa)