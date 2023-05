Real Madrid - Manchester City live im TV und Stream: CL-Übertragung heute am 9.5.2023

Es ist zeit fürs Halbfinale in der Champions League 2023: Real Madrid spielt gegen Manchester City. Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung live im TV und Stream, zum Spiel-Termin und über die Teams wissen müssen.

Es wird spannend in der Champions League 2023, denn es steht bereits das Halbfinale an. Die vier Fußball-Teams Real Madrid, Manchester City, AC Mailand und Inter Mailand kämpfen um den Einzug ins Finale. In der 1. Phase treffen Real Madrid und Manchester City aufeinander. Tatsächlich sind sich die beiden Teams bereits in der Saison 2021/22 im Halbfinale begegnet - damals hat Madrid mit einem Elfmeter in der Verlängerung das Match für sich entschieden.

Wenn Sie mehr über die Übertragung vom Halbfinale Real Madrid vs. Manchester City in der Champions League 2023 erfahren möchten, erhalten Sie in diesem Artikel alle Infos zu Übertragung im TV und Stream, dem Termin und Uhrzeit des Spiels. Wer dieses Mal als Favorit gilt, ist aktuell schwer zu beurteilen - wir liefern Ihnen dazu die bisherige Bilanz beider Teams.

Termin und Uhrzeit: Real Madrid - Manchester City im Halbfinale der Champions League 2023

Laut Spielplan der Champions League 2023 treffen die beiden Top-Teams heute am Dienstag, dem 9. Mai 2023 aufeinander, Anpfiff ist um 21 Uhr. Für die Madrilenen ist es das Heimspiel, denn das Duell findet im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid statt.

Real Madrid vs. Manchester City im Halbfinale der Champions League 2023: Übertragung morgen im Pay-TV und Live-Stream

Die Übertragung der Champions League 2023 läuft überwiegend im Stream ab. In Deutschland ist das Spiel Madrid gegen Man City lediglich auf dem Streaming-Anbieter Amazon Prime Video im Live-Stream zu sehen. Um den Streaming-Dienst online nutzen zu können, benötigt man ein Abonnement, das nach dem 30-tägigen Gratis-Zeitraum 8,99 Euro pro Monat kostet.

Läuft das Halbfinale Real Madrid gegen Manchester City im Free-TV?

Das Halbfinale ist ausschließlich im Live-Stream bei Amazon Prime Video zu sehen - eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es leider nicht. Auf der Website des ZDF gibt es nachträglich Highlight-Videos zu den wichtigsten Momenten der CL-Spiele. Hier ein Überblick über alle Infos des Semi-Finales am Dienstag:

Spiel: Real Madrid gegen Manchester City , 1. Phase Halbfinale der Champions League 2023

gegen , 1. Phase der 2023 Datum: Dienstag, 9. Mai 2023

Dienstag, 9. Mai 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Estadio Santiago Bernabéu , Madrid

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Amazon Prime Video

Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Amazon Prime Video

Halbfinale der Champions League 2023: Real Madrid gegen Manchester City im Live-Ticker

Da es das Halbfinale der Champions League 2023 nicht im Free-TV zu sehen gibt, kann man beim Spiel nur gegen Bezahlung live zuschauen. Wenn Sie das Match gerne mitverfolgen, aber dafür kein kostenpflichtiges Abo abschließen möchten, bieten wir Ihnen eine weitere Möglichkeit: Über unseren kostenlosen Live-Ticker bleiben Sie stets bestens über den Ablauf des Spiels und jedes kleinste Ereignis im Stadion informiert. Sie bleiben also up-to-date und benötigen kein kostenpflichtiges Abonnement.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Real Madrid gegen Manchester City im Halbfinale der CL 2023: Bilanz der Teams

In der aktuellen Saison von 2023 gelang es Real Madrid auf dem Weg ins Halbfinale bereits, sich gegen den FC Liverpool und den FC Chelsea durchzusetzen. Manchester City siegte dagegen gegen RB Leipzig und den FC Bayern München. Es ist also nicht von der Hand zu weisen, dass hier zwei sehr starke Gegner aufeinander treffen, die sich bereits in vorhergehenden Spielen mehr als behaupten konnten.

Von insgesamt zehn Spielen konnte Real Madrid acht für sich entscheiden, verlor einmal mit 2:3 gegen den RB Leipzig in der Gruppenphase und spielte ein 1:1-Unentschieden gegen Shakhtar Donetsk. Man City gewann sechs von zehn Matches und hat bisher keine Niederlage zu verzeichnen. Dafür ging es aber gleich vier Mal unentschieden aus - auch für die Engländer war Leipzig ein harter Gegner, denn das Duell endete mit 1:1.

Vergleicht man die Tore von Real Madrid und Manchester City wird noch deutlicher, wie spannend das Halbfinale werden dürfte: Die Spanier haben bisher 25 Tore zu verzeichnen, Man City konnte mit 26 Toren nur eines mehr erzielen. Somit ist schwer vorherzusagen, ob es auch in dieser Saison im Halbfinale gut für Madrid ausgeht, oder ob Manchester einen kühlen Kopf bewahrt und sich am Ende durchsetzt.