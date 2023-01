Ruhpolding

17:34 Uhr

Beim Biathlon-Weltcup funktionieren die Staffeln

Plus Die deutschen Männer und Frauen laufen beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding jeweils auf Platz zwei. Die größte Medaillen-Hoffnung gönnt sich danach eine Pause.

Von Milan Sako

Alois Reiter blieb wirklich nichts erspart. Mit wenig Schnee, Plusgraden und Regen hatte der Wettkampfleiter beim Weltcup in Ruhpolding zu kämpfen. "Wenn die Strecke bis zum letzten Rennen am Sonntag hält, dann mache ich drei Kreuze", hatte sich der ehemalige Biathlet gewünscht. Mit großem Aufwand hatte die Mannschaft von Reiter ein weißes Band aus selbst produziertem Schnee in die Chiemgau Arena gelegt. Am Schlusstag des Biathlon-Weltcups wehte im Massenstartrennen der Männer auch noch Laub in die Loipe. Doch die Strecke hielt trotz heftig einsetzenden Regens bis zum Abschluss mit dem Massenstartrennen der Frauen am Sonntag.

