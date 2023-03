Katharina Althaus lässt auf dreimal Gold Bronze folgen

Plus Skispringerin Katharina Althaus sichert sich auf der Großschanze ihre vierte WM-Medaille. Zwar verpasst die Oberstdorferin einen Rekord, die Fans aus der Heimat feiern sie trotzdem.

Sie war schon erfolgreicher. Aber die Bronzemedaille, die Katharina Althaus am Mittwochabend im Tal der Schanzen von Planica gewann, war für die 26-jährige Oberstdorferin zweifellos mit den größten Emotionen verbunden. Ihre aus dem Allgäu extra mit zwei Bussen angereisten Familienmitglieder, Verwandten, Bekannten und Fans machten der Überfliegerin dieser WM zwar Druck, verliehen ihr aber gefühlstechnisch riesige Flügel. „Dieses Bronze fühlt sich an wie Gold“, strahlte Althaus.