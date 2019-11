"Er hätte ihn töten können": Football-Spieler schlägt Gegenspieler mit Helm

American-Football-Profi Myles Garrett von den Cleveland Browns hat mit einer Attacke auf dem Spielfeld für einen Skandal in der NFL gesorgt.

Mit einer beispiellosen Helm-Attacke auf einen Gegenspieler hat Football-Profi Myles Garrett für einen Skandal in der NFL und Fassungslosigkeit in der US-Sportszene gesorgt. "Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe", sagte TV-Kommentator Joe Buck, Ex-Profi und Experte Troy Aikman meinte: "Mir fehlen die Worte." Quarterback-Star Patrick Mahomes twitterte vor dem Fernseher: "Ich kann nicht glauben, was da passiert ist."

Abwehrspieler Garrett von den Cleveland Browns hatte Mason Rudolph von den Pittsburgh Steelers am Donnerstagabend (Ortszeit) Sekunden vor Ende der Partie niedergerungen. Noch auf dem Boden griff er dem Quarterback der Gäste an das Gesichtsvisier und rüttelte heftig daran. Schnell war der Helm vom Kopf gerissen, beide Spieler standen jetzt wieder, und als Rudolph erzürnt auf Garrett zustürmte, holte dieser aus, schlug mit dem Helm zu und traf Rudolph am Kopf.

Der Pittsburgh-Spielmacher blieb unversehrt; dabei wiegt ein Helm zwischen eineinhalb und zweieinhalb Kilogramm. "Er hätte ihn töten können. Was, wenn er ihn an der Schläfe trifft?", schimpfte Pittsburghs Maurkice Pouncey, der in dem wilden Handgemenge nach der Attacke auf den am Boden liegenden Garrett eingeprügelt und eingetreten hatte und ebenso disqualifiziert worden war. "Das ist unverzeihlich", sagte sogar Garretts Quarterback-Teamkollege Baker Mayfield. "Rivalität hin oder her, so etwas kann man nicht tun." "Ich habe die Ruhe verloren und das bereue ich", meinte Garrett.

Rudolph, dessen mäßige Leistung mit einem Touchdown-Pass und vier Interceptions ebenso in den Hintergrund rückte wie der 21:7-Sieg von Garretts Browns, sprach von einer "ziemlich feigen" und "ziemlich hinterwäldlerischen" Attacke. Über das Strafmaß für seinen Gegenspieler wollte der 24-Jährige nicht spekulieren.

Go to @MylesLGarrett page and you’ll see the headline: “A Hero is made by the path he chooses, not by the power he is graced with.” Yet, he goes and does what he did to Mason Rudolph. This calls for an automatic SEASON-ENDING SUSPENSION. He should be DONE for the rest of the year