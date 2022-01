Ash Barty siegt bei Australian Open erneut im Eiltempo

Dank des zweiten Siegs in unter einer Stunde steht die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty bei den Australian Open der Tennisprofis in der dritten Runde.

Die heimische Hoffnungsträgerin fertigte die italienische Qualifikantin Lucia Bronzetti mit 6:1, 6:1 ab. In nur 52 Minuten entschied die 25-Jährige die Partie für sich. Barty trifft nun auf Camila Giorgi und damit erneut auf eine Italienerin.

Zum Auftakt am Montag hatte die Topgesetzte die Ukrainerin Lessia Zurenko mit 6:0, 6:1 in 54 Minuten deklassiert. Barty trägt in Melbourne die Hoffnungen, als erste australische Tennisspielerin seit Chris O'Neil 1978 die Australian Open zu gewinnen.

