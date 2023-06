Special Olympics 2023 in Berlin: Übertragung live im Free-TV und Stream

Vom 17. bis zum 25. Juni finden die Special Olympics 2023 in Berlin statt. Wir haben alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream für Sie.

Für Mitte Juni hat sich ein besonderes Sportereignis in der deutschen Hauptstadt angekündigt: Die Special Olympics World Games 2023 sind nach Berlin gekommen. Dabei handelt es sich - wie der Name schon sagt - um ein Sportgroßereignis ganz ähnlich den Olympischen Spielen. In den verschiedenen Disziplinen - laut Terminplan sind es insgesamt 26 - müssen sich die Athleten und Athletinnen seit dem 17. Juni 2023 beweisen. Darunter fällt zum Beispiel Basketball, Reiten oder Bowling. Einziger Unterschied: Bei den Special Olympics treten Sportler und Sportlerinnen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung an.

2023 sind die Spiele zum ersten Mal in Deutschland zu Gast. Ursprünglich kommt die Veranstaltung aus den USA, wo sie in den ersten Jahren ausschließlich stattgefunden hat; die ersten Spiele wurden 1968 veranstaltet. Wie bei der klassischen Olympiade wechseln sich Sommer- und Winterspiele in einem Rhythmus von zwei Jahren ab.

Noch gibt es Tickets für die Special Olympics World Games 2023 zu kaufen. Wer aber nicht vor Ort sein kann oder möchte, um die Veranstaltungen zu verfolgen, fragt sich vielleicht, ob es auch eine Übertragung des Sport-Events im Free-TV und Stream gibt. Keine Panik, wir haben alle Antworten dazu.

Übertragung der Special Olympics 2023 in Berlin im Free-TV und Stream

Nicht nur ein Sender berichtet über die Special Olympics World Games, sondern gleich elf Medienunternehmen haben sich dafür zusammengeschlossen: ARD, ZDF, RTL, Prosieben/Sat1, Sky, Sport1, Prime Video, Meta, DAZN, Bild und die Deutsche Telekom begleiten das Sportereignis medial. Teilweise gibt es Live-Berichterstattung vom Ort des Geschehens: Die Eröffnungsfeier wird bei rbb, bei Sky und auf sportdeutschland.tv zeitgleich übetragen. Auch für die Schlussfeier sowie für 13 der 26 Sportarten ist eine Live-Berichterstattung geplant. Die anderen Sportarten werden über Zusammenfassungen abgedeckt.

Einen zusammenhängenden Sendeplan gibt es bisher nicht. In der ARD und ihren angebundenen Sendeanstalten sind aber auf jeden Fall folgende Veranstaltungen zu sehen:

17. Juni, 20.15 Uhr: Eröffnungsfeier ( rbb )

( ) 17. Juni, 22 Uhr: Fortsetzung der Eröffnungsfeier ( rbb )

( ) 17. Juni, 23 Uhr: Die Special Olympics World Games in Berlin ( rbb )

in ( ) 18. Juni, 19.15 Uhr: Sportschau mit Rückblick auf Eröffnungsfeier (Das Erste)

(Das Erste) 20. Juni, 16.10 Uhr: Sportschau unter anderem mit Leichtathletik bei den Special Olympics (Das Erste)

(Das Erste) 22. Juni, 16.10 Uhr: Sportschau unter anderem mit Schwimmen bei den Special Olympics (Das Erste)

Sky verspricht mehr als 30 Stunden live Berichterstattung im Laufe der neuntägigen Spiele über folgende Kanäle:

Der Plan des Streaming- und Pay-TV-Anbieters Sky sieht dabei wie folgt aus:

16. Juni, ab 17 Uhr: "Der Countdown" bei Sky Sport News

News 17. Juni, ab 20 Uhr: Eröffnungsfeier live

live 19. bis 24. Juni, täglich von 14-17 Uhr: Berichterstattung live von den Wettkämpfen

19. bis 24. Juni, täglich ab 19 Uhr: Highlights aus dem Wettkämpfen und Gespräche mit Gästen aus Sport und Gesellschaft

25. Juni, ab 18.30 Uhr: Abschlussfeier live

Das ZDF überträgt folgende Veranstaltungen:

19. Juni , 12.10 Uhr: Special Olympic Games im ZDF -Sportstudio

im -Sportstudio 21. Juni, 12.10 Uhr: Special Olympic Games im ZDF -Sportstudio

23. Juni, 12.10 Uhr: Special Olympic Games im ZDF -Sportstudio

im -Sportstudio 24. Juni, 14 Uhr: Special Olympic Games im ZDF -Sportstudio

im -Sportstudio 25. Juni, 14 Uhr: Special Olympic Games im ZDF -Sportstudio

im -Sportstudio 25. Juni, 18.55 Uhr: Special Olympics Games Abschlussfeier

Die Deutsche Telekom beziehungsweise MagentaTV beteiligen sich ebenfalls an der medialen Begleitung der Spiele. Dafür sind einige feste Termine angesetzt. Die Porträts und die Dokumentation kann man zudem im Nachgang auch noch auf dem YouTube-Kanal von MagentaTV ansehen.

1. Juni, 21.15 Uhr: Porträt "Being a Special Olympics Athlete: Viktoriya & Oliver" (Judo)

Athlete: Viktoriya & Oliver" (Judo) 4. Juni, 19 Uhr: Dokumentation "Jetzt! Wir! Special Olympics in Berlin “

in “ 8. Juni, 21.15 Uhr: Porträt "Being a Special Olympics Athlete: Phil-Mattis" (Segeln)

Athlete: Phil-Mattis" (Segeln) 15. Juni, 21.15 Uhr: Porträt "Being a Special Olympics Athlete: Riccardo" (Handball)

Athlete: Riccardo" (Handball) 18. bis 25. Juni, täglich um 20 Uhr: Highlight-Zusammenfassung

Der TV-Sender Sport1 sendet am 24. Juni ab 18 Uhr eine einstündige Talksendung speziell zu den Special Olympics. Außerdem gibt es dort in der Sondersendung "SPORT1 News – Special Olympics Spezial" täglich vom 19. bis zum 23. Juni jeweils eine Tageszusammenfassung der Events zu sehen:

19. bis 23. Juni, täglich: Tageszusammenfassung der Events

24. Juni, ab 18 Uhr: Talksendung zu den Special Olympics

Der Streamingdienst Sportdeutschland.tv verspricht zudem die komplette Veranstaltung live im Stream zu senden. Auch bei Sat.1 und ProSieben ist einiges an Berichterstattung zu finden. Die beiden Sender zeigen jeweils Highlights der Spiele in Sondersendungen mit dem Titel "Special Olympics 2023 - Die besten Momente". Auch bei DAZN, Meta und Prime Video gibt es Zusammenfassungen und Highlights.