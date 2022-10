Anonymer Brief: Neuer Ärger für den DOSB

Erneut wurde ein anonymer Brief aufgetaucht, erneut wird so ein DOSB-Präsident angegriffen. Das Schriftstück voller Vorwürfe gegen Thomas Weikert liegt bereits bei der Ethikkommission.

Der Deutsche Olympische Sportbund kommt nicht zur Ruhe. Gerade erst schienen die Nachwehen der Ära des ehemaligen Präsidenten Alfons Hörmann überstanden, da deuten sich neue Turbulenzen an. Denn auch gegen Thomas Weikert, Hörmanns Nachfolger an der Spitze des deutschen Sport-Dachverbandes, werden nun in einem anonymen Brief (liegt unserer Redaktion vor) schwere Vorwürfe erhoben, die für den Juristen und ehemaligen Präsidenten des Deutschen Tischtennisbundes weitreichende Folgen haben könnten.

Weikert ließ auf Anfrage mitteilen, dass ihn die unabhängige Ethikkommission des DOSB informiert habe, dass ihr ein anonymes Schreiben zugesendet worden sei. "Es geht darin um Vorgänge in meiner Amtszeit als DTTB-Präsident. Das Präsidium hat die Ethikkommission gebeten, dieses Schreiben schnell zu bewerten. Ich begrüße, dass die Ethikkommission diesen Sachverhalt nun prüft und werde zu dessen Aufklärung vollumfänglich beitragen."

Zur Vorgeschichte: Hörmann, der aus Sulzberg im Allgäu stammt, war über einen anonymen Brief gestolpert. Dieser stammte aus Reihen der DOSB-Mitarbeiter, die ihm einen autoritären Führungsstil vorwarfen. Hörmann habe für ein Klima der Angst gesorgt. Die Angelegenheit geriet zur Schlammschlacht, denn Hörmann wollte seinen Posten als oberster Sportfunktionär Deutschlands nicht kampflos räumen. Mit aller Macht suchte er nach dem oder den Verfassern des Briefs. Nach der Publikation des anonymen Schreibens hatte die damalige DOSB-Spitze zwei Sprachgutachten dazu erstellen lassen. Dabei tauchte der Verdacht auf, dass das frühere DOSB-Vorstandsmitglied Karin Fehres die Autorin sei. Diese wurde daraufhin unter Druck gesetzt, die Autorenschaft zuzugeben – andernfalls drohten rechtliche Schritte. Fehres bestritt den Vorwurf und machte den Vorgang öffentlich.

Der ehemalige Präsidenten des DOSB, Alfons Hörmann. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Alfons Hörmanns Führungsstil beim DOSB war offenbar fragwürdig

Erst am Mittwoch der vergangenen Woche hatte eine Kommission unter Führung der früheren DOSB-Vizepräsidentin Christa Thiel und des ehemaligen Richters am Bundesgerichtshof Clemens Basdorf das Ergebnis ihrer neunmonatigen Untersuchung der Vorgänge veröffentlicht. Der Führungsstil des Präsidenten Hörmann sei fragwürdig gewesen, urteilte die Kommission. Strafrechtlich relevant sei das alles aber nicht. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Erkenntnis, dass die DOSB-Chefetage im Zuge der "Brief-Affäre" rund 700.000 Euro für externe Berater und Rechtsanwälte ausgab.

Im Dezember 2021 war Hörmann von Weikert als DOSB-Präsident abgelöst worden. Das Verhältnis zwischen den beiden Funktionären gilt als vergiftet. Gegenüber unserer Redaktion hatte Hörmann im Februar dieses Jahres, kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking, Weikert vorgeworfen, dieser sei "weit früher und auch aktiv an der gesamten Entwicklung beteiligt gewesen". Weikert wies das damals zurück: "Zu einer möglichen Kampagne habe ich schon einmal gesagt: Ich kenne keine Kampagne."

Lesen Sie dazu auch

Hörmann hatte vergangene Woche gegenüber unserer Kemptener Redaktion angekündigt, einen Schlussstrich ziehen zu wollen. "Ich möchte mich aktuell nicht weiter dazu äußern, auch wenn es noch vieles zu sagen gäbe – zum Ablauf des gesamten Zeitraumes seit dem Erscheinen des anonymen Briefes und zum aktuellen Bericht aufgrund der uns vorliegenden Beweise. Dies würde an einigen Stellen auch zu einer anderen Einschätzung führen." Aber jetzt sei es "nur logisch und konsequent, dass dieses Kapitel endlich zu beenden ist."

Auffallend ist die zeitliche Nähe zwischen der Vorstellung des Abschlussberichts der Untersuchungskommission der Causa Hörmann und dem Auftauchen des neuen anonymen Schreibens am Ende der vergangenen Woche. Unterzeichnet ist dieses angeblich von einer "besorgten Mitarbeiterin des DOSB". Sein Wahrheitsgehalt ist derzeit völlig ungeklärt. Damit ist es nun also erneut an der Ethikkommission des DOSB, anonym vorgebrachte Vorwürfe gegen einen amtierenden DOSB-Präsidenten zu untersuchen. Vorsitzender der Ethikkommission ist der frühere Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière.