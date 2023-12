Deutscher Sport würdigt Wolfgang Schäuble

Mit Wolfgang Schäuble ist einer der einflussreichsten Politiker der vergangenen Jahrzehnte gestorben. Der Badener hat viel erreicht in seinem politischen Leben.

Der Deutsche Olympische Sportbund hat den im Alter von 81 Jahren gestorbenen früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble als einen der größten Unterstützer des Sports gewürdigt.

"Schäuble verhandelte maßgeblich den Einigungsvertrag, durch den der deutsche Sport zwei seiner wichtigsten Institute, FES und IAT, erhielt", schrieb der DOSB bei X, vormals Twitter. "Er war ein großer Kämpfer gegen Doping und initiierte u.a. 1989 das Programm "Integration durch Sport"."

Im Jahr 2009 war der frühere Innenminister, der in diesem Amt für den Sport zuständig war, mit der DOSB-Ehrenmedaille für herausragende Verdienste um den deutschen Sport ausgezeichnet worden. Der CDU-Politiker war am Dienstagabend zu Hause im Kreis seiner Familie gegen 20 Uhr friedlich eingeschlafen. Das teilte die Familie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit.

(dpa)