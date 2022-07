SV Rödinghausen - TSG Hoffenheim live im DFB-Pokal: Termin und Übertragung im TV und Stream

Der SV Rödinghausen spielt im DFB-Pokal 2022/2023 gegen den TSG Hoffenheim. Hier erhalten Sie alle Infos zu Termin, Urzeit und Live-Übertragung des Spiels.

Die Spiele des DFB-Pokals 2022/2023 sind ausgelost. Der SV Rödinghausen hat den TSG Hoffenheim als Gegner gezogen. Der Verein, der normalerweise in der Regionalliga-West spielt, darf also beim DFB-Pokal gegen einen Bundesligisten antreten.

Wir haben für Sie alle Informationen zum Spiel, von Termin und Uhrzeit über die Live-Übertragung bis hin zu einem Liveticker, mit dem Sie garantiert nichts mehr vom DFB-Pokal verpassen.

SV Rödinghausen - TSG Hoffenheim: Termin und Uhrzeit des Spiels

Auf den Tag, an dem ihr Verein gegen einen Gegner aus der 1. Bundesliga antritt, warten die Fans vom SV Rödinghausen mit Sicherheit gespannt. Doch auch nach Beginn des DFB-Pokals 2022/2023 müssen sie sich noch ein wenig gedulden. Denn das Spiel zwischen dem SV Rödinghausen und dem TSG Hoffenheim findet erst am dritten Tag des Turniers statt. Anpfiff ist am Sonntag, 31. Juli 2022, um 15.30 Uhr.

Der 31. Juli wird aber nicht nur für den Verein SV Rödinghausen selbst ein besonderes Erlebnis. Auch die Gemeinde wird diesen Tag in Erinnerung behalten, wenn ein Verein aus der 1. Bundesliga im lokalen Häcker Wiehenstadion, das gerade einmal 3.140 Zuschauer zulässt, spielt.

SV Rödinghausen gegen TSG Hoffenheim: Live-Übertragung des DFB-Pokals im Free-TV und Stream

Das Spiel wird leider nicht im Free-TV übertragen werden. Zwar überträgt dieses Mal nicht nur die ARD, sondern auch das ZDF einzelne Spiele des DFB-Pokals. Doch die Partie zwischen dem SV Rödinghausen und dem TSG Hoffenheim ist leider nicht unter denjenigen Spielen, für die sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender die Übertragungsrechte sichern konnten.

Da das Stadion in Rödinghausen allerdings nur etwas mehr als 3.000 Zuschauern Platz bietet, sind alle anderen, die das Spiel sehen möchten, auf eine Live-Übertragung angewiesen. Der Pay-TV Sender Sky bietet hierzu die Lösung. Sowohl im normalen Sky- Fernsehen, als auch als Live-Stream bietet der Sender die Übertragung aller Spiele des DFB-Pokals an. Um letzteren Service nutzen zu können, benötigen Sie ein Abo des Streaminganbieters, das die Übertragung des DFB-Pokals mit einschließt. Ein solches ist das Sky Sportpaket, welches 17,25 Euro im Monat kostet.

Hier haben wir Ihnen noch einmal eine Übersicht zu allen wichtigen Daten rund um das Spiel zusammengefasst:

Spiel: SV Rödinghausen - TSG Hoffenheim

- Datum: Sonntag, 31. Juli 2022

Sonntag, 31. Juli 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Häcker WIehenstadion, Rödinghausen

Häcker WIehenstadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: SV Rödinghausen vs. TSG Hoffenheim: Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Liveticker

Für alle diejenigen, die am liebsten alle Spiele des DFB-Pokals gleichzeitig schauen würden, gibt es unseren Liveticker. Dieser hält Sie immer zu den aktuellen Terminen des DFB-Pokals auf dem Laufenden. Dort erfahren Sie alles zu den Spielen, von der Aufstellung der Spieler bis zum aktuellen Spielverlauf.

SV Rödinghausen - TSG Hoffenheim: Bilanz und Infos

Der SV Rödinghausen hatte bisher, wenig überraschend, noch nicht die Chance, gegen den TSG Hoffenheim zu spielen. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Regionalligist schlagen wird. Auf jeden Fall werden die Rödinghausener alles geben, um mindestens ein Tor gegen den Profi-Verein zu schießen.

