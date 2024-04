Djokovic älteste Nummer eins der Tennis-Welt

Novak Djokovic hat schon viele Rekorde inne. Nun kommt für den Serben ein weiterer hinzu.

Novak Djokovic hat seinem alten Rivalen Roger Federer einen weiteren Rekord abgenommen. Mit 36 Jahren und 321 Tagen ist der Serbe nun der älteste Tennisspieler, der je auf Platz eins der Weltrangliste stand. Federer war einen Tag jünger, als er im Sommer 2018 letztmals das Ranking anführte. Der Schweizer hatte 2022 seine Karriere beendet.

Djokovic hatte Platz eins in seiner Karriere nun schon insgesamt 420 Wochen inne - ebenfalls eine Bestmarke. Der Serbe, mit 24 Titeln auch Rekord-Grand-Slam-Champion, tritt diese Woche beim Masters-1000-Event in Monte-Carlo an.

(dpa)