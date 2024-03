Kerber sagt für Turnier in Berlin zu: "Wimbledon-Härtetest"

Auch die beste deutsche Spielerin ist beim Turnier in der Hauptstadt im Juni dabei. Angelique Kerber will das Event nutzen, um sich für das Rasen-Highlight in Wimbledon vorzubereiten.

Auch der deutsche Tennisstar Angelique Kerber schlägt kurz vor Wimbledon beim Rasenturnier in Berlin auf. Die ehemalige Weltranglistenerste, die nach 18-monatiger Babypause inzwischen auf die Tour zurückgekehrt ist, hat den Veranstaltern des WTA-500-Turniers auf der Anlage im Berliner Grunewald ihre Startzusage gegeben.

"In Deutschland zu spielen, ist immer etwas Besonderes, und wer mich kennt, weiß, dass ich mein Herz auf dem Platz lassen werde", wurde die 36-Jährige in einer Mitteilung des Veranstalters zitiert. Für Turnierdirektorin Barbara Rittner ist Kerbers Teilnahme "ein absolutes Highlight. Ich bin mir sicher, dass sie eine gute Rasensaison spielen wird. Ich weiß, was sie sich vornimmt - und Rasen ist nun mal einfach ihr Belag".

Mehrere Topspielerinnen am Start

Vor Kerber hatte bereits Japans Tennisstar Naomi Osaka eine Zusage für das Turnier gegeben. Beim Event vom 15. bis 23. Juni werden auch andere Topspielerinnen erwartet, die sich für das am 1. Juli beginnende Grand-Slam-Turnier in Wimbledon auf Rasen einspielen wollen.

"Es werden die besten Spielerinnen am Start sein, und so wird es ein echter Wimbledon-Härtetest im renommierten Berliner Steffi-Graf-Stadion", meinte Kerber: "Ich bin gespannt, was mit der Unterstützung vor Heimpublikum für mich möglich sein wird, gerade auf meinem Lieblingsbelag auf Rasen." Insgesamt ist ein Preisgeld in Höhe von 922.573 US-Dollar ausgeschrieben.

(dpa)