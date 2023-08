Tennis

US-Open-Wildcards für Venus Williams und Caroline Wozniacki

Zwei echte Tennis-Promis bekommen eine Wildcard für die US Open: Venus Williams und Caroline Wozniacki sind in New York dabei.

Venus Williams und Caroline Wozniacki dürfen mit einer Wildcard an den US Open teilnehmen. Das teilten die Veranstalter etwas weniger als zwei Wochen vor dem Start in das letzte Grand-Slam-Tennisturnier des Jahres mit. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Williams, inzwischen 43 Jahre alt, wird zum 24. Mal im Hauptfeld der US Open stehen und hat das Turnier 2000 und 2001 gewonnen. Für Wozniacki ist es die erste Teilnahme an einem Grand Slam seit ihrem Rücktritt nach den Australien Open 2020. Die ehemalige Nummer eins der Welt hat inzwischen zwei Kinder. Insgesamt haben acht Frauen eine Wildcard bekommen. Das Turnier beginnt am 28. August. (dpa)

