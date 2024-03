Boll gewinnt erstes Spiel bei Grand Smash

Seine WM-Teilnahme musste Timo Boll im vergangenen Monat noch absagen. Beim Grand Smash in Singapur hat sich der Rekord-Europameister jetzt zurückgemeldet.

Knapp ein Monat nach seinem WM-Ausfall hat der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll ein erfolgreiches internationales Comeback gegeben.

Beim Grand-Smash-Turnier in Singapur siegte der 43-Jährige in der ersten Runde gegen Chew Zhe Yu Clarence aus der Gastgeberstadt in 3:1 Sätzen. Nächster Gegner des Rekord-Europameisters ist der Schwede Anton Källberg, mit dem er zusammen in der Bundesliga für Borussia Düsseldorf spielt. Seine Teilnahme an der Team-Weltmeisterschaft in Busan hatte Boll im Februar wegen einer Augenentzündung absagen müssen.

Die Grand-Smash-Wettbewerbe im Tischtennis sind 2021 nach dem Vorbild der Grand Slams im Tennis eingeführt worden: als Höhepunkte der Turnierserie World Table Tennis (WTT). Wegen der Coronavirus-Pandemie und ihrer Folgen war Singapur bislang allerdings der einzige Ausrichter. Im Mai wird es ein zweites Grand-Smash-Turnier im saudi-arabischen Dschidda geben. Die Europa-Premiere in Budapest wurde 2022 kurzfristig wieder abgesagt.

(dpa)