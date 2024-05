Patrick Franziska schlägt chinesischen Weltmeister

Es ist die bislang größte Überraschung beim Tischtennis-Grand-Smash in Saudi-Arabien: Ein deutscher Nationalspieler wirft den chinesischen Weltmeister raus.

Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska hat beim Grand-Smash-Turnier in Saudi-Arabien den chinesischen Weltmeister Fan Zhendong besiegt. Der 31-Jährige vom 1. FC Saarbrücken schlug den großen Favoriten nach einem 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 und zog dadurch ins Viertelfinale ein.

"Am Anfang hatte ich nicht die Spur einer Chance", sagte Franziska. "Ich habe aber nicht aufgegeben, es einfach immer weiter versucht und im dritten Satz dann besser in mein Spiel gefunden. Von da an war es ein richtig gutes Match auf sehr hohem Niveau."

Die Grand-Smash-Turniere im Tischtennis wurden 2021 nach dem Vorbild der Grand Slams im Tennis eingeführt. Die Premiere in Dschidda ist der zweite Grand Smash des Jahres nach dem Turnier in Singapur im März.

(dpa)