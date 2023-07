U21-Handball-WM: Das Finale Deutschland - Ungarn live im Free-TV & Stream

Im Finale der U21-Handball-WM spielt Deutschland gegen Ungarn. Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Live-Übertragung des Spiels im Free-TV und Stream.

Bei der WM im eigenen Land den Titel zu holen, wäre für die deutschen Jung-Handballer der U21 sicherlich die Krönung ihrer bisherigen Sportkarriere. Nun haben sie es schon fast geschafft. Im Halbfinale konnten sie sich absolut überzeugend mit 40:30 gegen Serbien durchsetzen und stehen nun im Finale. Doch die Finalegegner der deutschen Mannschaft sind ebenfalls sehr stark.

Ungarn hat sich im Halbfinale gegen Island bewiesen und will nun ebenfalls den Titel holen. Für das Land wäre es der erste U21-Handball-WM-Titel seiner Geschichte. Deutschland hingegen hat bereits zwei der Trophäen und will sich nun auch noch eine Dritte sichern. Schließlich ist der letzte Sieg eines deutschen Teams bei einer U21-Handball-WM bereits 13 Jahre her.

Wann das Finale Deutschland - Ungarn stattfindet, erfahren Sie hier. Außerdem zeigen wir Ihnen, wo das Spiel kostenlos im TV und Stream gezeigt wird.

U21-Handball-WM: Termin und Uhrzeit beim Finale Deutschland - Ungarn

Das große Finale der U21-Handball-WM Deutschland - Ungarn findet bereits am heutigen Sonntag, dem 2. Juli, statt. Das deutsche Team spielt dabei mit Heimvorteil, denn das Finale wird hierzulande in Berlin in der Max-Schmeling-Halle ausgetragen. Dort besiegten die deutschen Handballer zuvor auch schon im Halbfinale die serbische Mannschaft. Sie spielen also auf mehr als bekanntem Terrain.

Los geht's um Punkt 18.00 Uhr. Dann entscheidet sich, ob sich Deutschland wieder einmal Weltmeister nennen darf. Zum fünften Mal stehen die Deutschen bereits im Finale des Turniers. Ihre ungarischen Kontrahenten sind hingegen seit der allerersten U21-Handball-WM nicht mehr im Finale gewesen. Damals verloren sie das entscheidende Spiel gegen die UdSSR und bekamen danach nie mehr die Möglichkeit, sich in einem weiteren Finale zu beweisen.

Finale der U21-Handball-WM: Übertragung von Deutschland vs. Ungarn live im Free-TV und Stream

Gute Nachrichten für alle Handball-Fans: Das Finale der U21-Handball-WM 2023 ist kostenlos im Free-TV zu sehen. Das Spiel Deutschland vs. Ungarn wird von Eurosport 1 live im regulären TV-Programm gezeigt. Das bedeutet, dass man das Spiel auch ohne teures Sport-Abo eines Streaming-Dienstes sehen kann.

Wer das Spiel aber lieber im Stream sehen möchte, der kommt um ein solches Abo nicht herum. Zwar ist wiederum Eurosport für das Streaming des Finales Deutschland - Ungarn verantwortlich, doch der Stream ist keineswegs kostenlos. Denn der Sender bietet den Live-Stream über discovery+ an. Um darauf zugreifen zu können, wird ein Abo bei dem Anbieter benötigt. Ein solches ist ab 3,99 Euro im Monat zu haben.

Hier haben wir Ihnen noch einmal die wichtigsten Daten rund um das Finale Deutschland - Ungarn bei der U21-Handball-WM zusammengetragen: