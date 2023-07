U21-Handball-WM Halbfinale: Deutschland - Serbien live im TV und Stream

Das Halbfinale der U21-Handball-WM steht an: Deutschland gegen Serbien lautet eine der Partien. Wir haben alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit.

Die deutschen U21-Handballer haben bei der Heim-WM ihre Titelambitionen mit starken Leistungen untermauert und sich erfolgreich ins Halbfinale gespielt. Unter dem Coaching von Trainer Martin Heuberger erzielten sie einen überzeugenden Sieg gegen Dänemark mit 31:26 im Viertelfinale. Nun stehen sie vor der Herausforderung gegen Serbien zu bestehen und sich einen Platz im Endspiel der WM zu sichern.

Für alle, die das Halbfinale der U21-WM im Handball zwischen Deutschland und Serbien verfolgen möchten, sind hier die wichtigsten Informationen: Wann und wo wird das Spiel ausgetragen? Wird es im Free-TV oder im Live-Stream übertragen? Und wann genau findet das Spiel statt? Alle relevanten Infos zur Begegnung Deutschland gegen Serbien finden Sie hier.

Übertragung U21-Handball-WM Halbfinale: Deutschland - Serbien live im Free-TV und Stream

Es gibt gute Neuigkeiten für alle Handball-Fans: Das Halbfinale der U21-WM zwischen Deutschland und Serbien wird heute am Samstag live und kostenlos im Free-TV auf Eurosport 1 übertragen. Zusätzlich bietet der Sender auch einen Live-Stream über discovery+ an. Der Streaming-Anbieter discovery+ ist allerdings kostenpflichtig. Hier können die Spiele der U21-WM auch in der Wiederholung angesehen werden.

Das erste Halbfinalspiel zwischen Ungarn und Island wird exklusiv und live auf discovery+ übertragen.

U21-Handball-WM Halbfinale: Termin der Partie Deutschland - Serbien

Nachdem sich die U21-Auswahl des DHB-Teams am Donnerstag, den 29. Juni, im Viertelfinale durchsetzen konnte, steht nun das WM-Halbfinale an. Der Termin für das Halbfinalspiel ist am Samstag, dem 1. Juli.

Dann wird die Mannschaft von U21-Bundestrainer Martin Heuberger in der Max-Schmeling-Halle in Berlin auf Serbien treffen, ebenso wie schon im Viertelfinalspiel gegen Dänemark.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Uhrzeit der Partie Deutschland - Serbien: U21-Handball-WM Halbfinale

Das Halbfinalspiel der Deutschen U21-Nationalmannschaft findet am Samstag, 1. Juli, statt. Der Anpfiff für das entscheidende Spiel vor dem Finale ist um 18.00 Uhr.

Wenn die U21-Auswahl gegen Serbien erneut siegreich ist, steht bereits einen Tag später das große Finalspiel an. Das Finale wird am Sonntag, dem 2. Juli, um 18.00 Uhr ausgetragen. Zuvor findet um 15.30 Uhr das Spiel um den dritten Platz statt.

Hier finden Sie nochmal alle wichtigen Details zur Begegnung zwischen Deutschland und Serbien im Überblick: