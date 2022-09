Volleyballerinnen gewinnen Spiel gegen Kasachstan

Die deutschen Volleyballerinnen haben auch ihr zweites Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in den Niederlanden und Polen gewonnen.

Das Team von Bundestrainer Vital Heynen bezwang in der Gruppe C Kasachstan in Arnheim mit 3:0 (25:15, 25:18, 25:21). Am Vortag hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes Bulgarien mit 3:1 bezwungen.

Weiter geht es für das deutsche Team am Donnerstag (16.00 Uhr/Sportdeutschland.tv) gegen Serbien in Lodz. Die weiteren Gegner sind die USA und Kanada. Die besten vier Teams der Gruppe kommen in die zweite Runde des Turniers. Das deutsche Frauen-Team konnte bei einer WM bislang noch keine Medaille holen.

(dpa)