Wie geht es weiter mit der Rodelbahn am Königssee?

Plus Vergangenen Juli hat eine Katastrophe die Rodelbahn am Königssee schwer beschädigt. Um dem Nachwuchs etwas Normalität zu ermöglichen, greifen Eltern zu außergewöhnlichen Mitteln.

Es ist noch nicht lange her, da sah es oberhalb des Königssees aus, wie auf einem Schlachtfeld: Überall Fels, zersplittertes Holz und Blech. Wassermassen hatten Teile der Rodelbahn weggerissen, tausende Tonnen Geröll und etliche entwurzelte Bäumen verdeckten ganze Abschnitte, das Bobstartgebäude war schwer beschädigt.