Biathlon WM 2019: Ergebnisse und alle Sieger

Ergebnisse und Sieger bei der Biathlon WM 2019 in Östersund: Denise Herrmann und Arnd Peiffer belegten heute am Donnerstag, 14.3.19, den vierten Platz.

Ergebnisse und Sieger bei der Biathlon WM 2019: Heute am Donnerstag, 14.3.19, landete Deutschland nur auf Platz vier. Hier alle Resultate der Biathlon-Weltmeisterschaft.

Bei der Biathlon WM 2019 hat Deutschland schon viele gute Ergebnisse geholt. Die größten Sieger waren bisher Denise Herrmann und Arnd Peiffer, die beide Gold geholt haben. Herrmann hatte am Sonntag in der Verfolgung gesiegt, Pfeiffer am Mittwoch im Einzel.

So gute Resultate waren heute am Donnerstag, 14.3.19, bei der Biathlon-WM 2019 nicht für Deutschland drin. Denise Herrmann und Erik Lesser belegten in der Single-Mixed-Staffel den vierten Platz und verpassten damit knapp eine Medaille.

Hier finden Sie aktuelle Ergebnisse und Sieger der Biathlon WM - und eine Übersicht über die Wettbewerbe, in denen es noch um Medaillen geht. Die Liste wird immer nach den Wettkämpfen aktualsiiert. Auch die Zeiten vom Donnerstag heute, 14.3.19, erhalten Sie hier.

Biathlon WM 2019: Aktuelle Ergebnisse und Sieger heute am Donnerstag, 14.3.19

Mixed-Staffel: Donnerstag, 7. März, 16.15 Uhr

1. Norwegen (Marte Olsbu Röiseland, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bö, Vetle Sjaastad Christiansen) 1:17:41,4 Std./0 Strafrd.+7 Schießf.;

2. Deutschland (Vanessa Hinz/Schliersee, Denise Herrmann/Oberwiesenthal, Arnd Peiffer/Clausthal-Zellerfeld, Benedikt Doll/Breitnau) +13,1 Sek./0+9;

3. Italien (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Dominik Windisch) +1:09,6 Min./0+14;

4. Russland +1:32,4/0+8;

5. Schweden +1:35,3/0+10;

6. Tschechien +1:51,3/0+3;

7. Ukraine +2:27,2/0+10;

8. Frankreich +2:41,2/0+15;

9. Polen +2:48,8/0+4;

10. Finnland +2:53,2/0+5

Sprint der Frauen: Freitag, 8. März, 16.15 Uhr

1. Anastasiya Kuzmina (Slowakei) 22:17.50min

2. Anastasiya Kuzmina (Norwegen) +9.70s

3. Laura Dahlmeier (Deutschland) +12.60s

4. Hanna Öberg (Schweden) +13.20s

5. Mona Brorsson (Schweden) +21.70s

6. Denise Herrmann (Deutschland) +23.90s

7. Marketa Davidova (Tschechien) +26.50s

8. Ekaterina Yurlova-Percht (Russland)

Sprint der Männer: Samstag, 9. März, 16.30 Uhr

1. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) 24:37,6 Min./1 Schießf.

2. Alexander Loginow (Russland) +13,7 Sek./0

3. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) +16,5/0

4. Dmytro Pidrutschnji (Ukraine) +16,8/0

5. Simon Desthieux (Frankreich) +24,8/0

6. Martin Fourcade (Frankreich) +32,5/0

7. Erlend Bjöntegaard (Norwegen) +34,8/0

8. Erik Lesser (Frankenhain) +44,7/0

9. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) +47,3/1

10. Benjamin Weger (Schweiz) +49,8/0

11. Benedikt Doll (Breitnau) +56,2/2

12. Philipp Nawrath (Ruhpolding) +1:04,6 Min./1

23. Johannes Kühn (Reit im Winkl) +1:32,7/3

Verfolgung der Frauen: Sonntag, 10. März, 13.45 Uhr

1. Denise Herrmann (Oberwiesenthal) 31:45,9 Min./2 Schießf.;

2. Tiril Eckhoff (Norwegen) +31,4 Sek./2;

3. Laura Dahlmeier (Garmisch-Partenkirchen) +31,6/1;

4. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) +1:35,0 Min./4;

5. Hanna Öberg (Schweden) +1:35,0/5;

6. Anastasiya Kuzmina (Slowakei) +1:41,3/7;

7. Mona Brorsson (Schweden) +1:47,2/4;

8. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) +2:01,2/4;

9. Ewgeniya Pawlowa (Russland) +2:14,3/1; 10. Lisa Vittozzi (Italien) +2:32,2/6;

22. Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) +3:20,7/2;

27. Franziska Preuß (Haag) +3:47,7/7

Verfolgung der Männer: Sonntag, 10. März, 16.30 Uhr

1. Dmytro Pidruchnyi (Ukraine) 31:54.10 Min. 2+0+0+0

2. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) + 8,3/0+1+1+3

3. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) + 17,7/2+0+0+1

4. Tarjei Boe (Norwegen) + 18,1/0+0+0+1

5. Martin Fourcade (Frankreich) + 27,8/0+0+2+0

6. Andrejs Rastorgujevs (Lettland) + 40,8/0+0+1+0

7. Antonin Guigonnat (Frankreich) + 47,3/0+0+0+2

8. Benjamin Weger (Schweiz) + 47,8/0+0+2+1

9. Evgeniy Garanichev (Russland) + 48,3/0+0+0+1

10. Simon Eder (Österreich) + 49,3/0+0+0+0

Einzel der Frauen: Dienstag, 12. März, 15.30 Uhr

1. Hanna Öberg (Schweden) 43:10,4 Min./0 Schießf.

2. Lisa Vittozzi (Italien) +23,6 Sek./0

3. Justine Braisaz (Frankreich) +32,5/1

4. Laura Dahlmeier (Garmisch-Partenkirchen) +39,5/1

5. Paulina Fialkova (Slowakei) +45,5/1

6. Mona Brorsson (Schweden) +49,9/1

7. Lisa Theresa Hauser (Österreich) +53,7/0

8. Dorothea Wierer (Italien) +1:06,7 Min./2

9. Selina Gasparin (Schweiz) +1:59,5/1

10. Anastassija Merkuschina (Ukraine) +2:04,6/1

19. Vanessa Hinz (Schliersee) +3:06,4/2

31. Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) +4:04,6/3

38. Franziska Preuß (Haag) +4:27,0/4

Die Biathlon-WM im schwedischen Östersund geht noch bis Sonntag, 17. März. Aktuell sind 6 von 12 Entscheidungen gefallen. Diese Wettbewerbe stehen noch aus:

Einzel der Männer: Mittwoch, 13. März, 16.10 Uhr

1. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) 52:42,4 Min./0 Schießf.;

2. Wladimir Ilijew (Bulgarien) +1:08,7 Min./1;

3. Tarjei Bö (Norwegen) +1:09,1/1;

4. Sebastian Samuelsson (Schweden) +1:35,7/1;

5. Lukas Hofer (Italien) +1:53,2/2;

6. Simon Desthieux (Frankreich) +1:54,0/3;

7. Jewgeni Garanitschew (Russland) +1:56,5/1;

8. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) +1:59,2/0;

9. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) +2:00,8/3;

10. Benedikt Doll (Breitnau) +2:03,5/3;

11. Erik Lesser (Frankenhain) +2:06,6/2;

...

20. Roman Rees (Freiburg im Breisgau) +3:42,1/2

Single-Mixed-Staffel: Donnerstag, 14. März, 17.10 Uhr

1. Marte Olsbu Röiseland/Johannes Thingnes Bö (Norwegen) 35:43,2 Min./0 Strafrd.+6 Schießf.;

2. Dorothea Wierer/Lukas Hofer (Italien) +13,4 Sek./0+5;

3. Hanna Öberg/Sebastian Samuelsson (Schweden) +20,0/0+8;

4. Denise Herrmann/Erik Lesser (Oberwiesenthal/Frankenhain) +30,5/0+6;

5. Anastassija Merkuschina/Dmytro Pidrutschnji (Ukraine) +41,5/0+5;

6. Ewgeniya Pawlowa/Matwej Jelissejew (Russland) +52,7/0+5;

7. Julia Simon/Antonin Guigonnat (Frankreich) +1:06,5 Min./0+10;

8. Lisa Theresa Hauser/Simon Eder (Österreich) +1:08,2/0+5;

9. Eva Puskarcikova/Ondrej Moravec (Tschechien) +1:34,1/0+4;

10. Baiba Bendika/Andrejs Rastorgujevs (Lettland) +1:34,3/0+6

Diese Wettkämpfe stehen noch aus:

Staffel der Frauen: Samstag, 16. März, 13.15 Uhr

Staffel der Männer: Samstag, 16. März, 16.30 Uhr

Massenstart der Frauen: Sonntag, 17. März, 13.15 Uhr

Massenstart der Männer: Sonntag, 17. März, 16 Uhr

