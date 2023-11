Auto im Winter

Regelmäßig das Auto pflegen

Im Winter ist es empfehlenswert, öfter mal in die Waschanlage zu fahren, am besten mit Unterbodenwäsche.

Dreck und Streusalz hinterlassen Spuren in der kalten Jahreszeit am Auto. So ist etwa Unterbodenwäsche im Winter empfehlenswert. Was noch, erfahren Sie hier.

