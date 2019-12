13:00 Uhr

Männer gehen brutal aufeinander los

Mit einer Platzwunde und zwei Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung endete ein handfester Streit zwischen zwei Männern am Montagabend.

Mit einer Eisenstange ist ein 24-Jähriger am Montagabend in der Kirchenstraße auf auf einen 19-Jährigen losgegangen und hat den Mann am Ohr verletzt. Dieser reagierte trotz seiner Platzwunde und versuchte im Gegenzug, den 24-Jährigen mit einer Glasflasche zu schlagen, verfehlte jedoch sein Ziel. Gegen die beiden Streithähne wird nun wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung ermittelt.