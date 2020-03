Anzeige

Extraportion Stil und Technologie: der Jeep®Compass

weitere anzeigen weniger anzeigen

Die Jeep-Autohäuser Rainer Wernitz in Oberndorf, Mayrhörmann in Diedorf-Biburg sowie Reichhardt und Brunnhuber in Augsburg präsentieren den Jeep®Compass.

Entdecker folgen keinen Landkarten – sie zeichnen sie selbst. Wege abseits des Alltäglichen – sei es in der Stadt oder in unbefestigtem Gelände – eröffnet der Jeep® Compass seinem Fahrer jeden Tag und setzt dank effizienter Motoren, herausragender Sicherheitsmerkmale sowie modernster Technologien Standards.

Vier Jeep-Autohäuser in und um Augsburg

Zahlreiche Details sorgen für einen unverwechselbaren Auftritt und verbinden so Tradition mit Innovation. Mit seinem markanten und zugleich eleganten SUV-Profil sticht der Jeep® Compass bei einem Besuch in einem der vier Jeep-Autohäuser in und um Augsburg direkt ins Auge: Die breite Spurweite verleiht ihm eine besonders selbstbewusste Erscheinung.

Ganz gleich, wohin die Reise geht: „In Sachen Stil und Komfort ist der Jeep® Compass meilenweit voraus“, wissen die Kundenberater der Jeep-Autohäuser Rainer Wernitz in Oberndorf, Mayrhörmann in Diedorf-Biburg sowie Reichhardt und Brunnhuber in Augsburg. An Bord des Kompakt-SUV sorgen, je nach Modellvariante, über 70 aktive und passive Sicherheitstechnologien für den Schutz des Fahrzeugs, der Insassen und anderer Verkehrsteilnehmer.

Eine Fahrt im Jeep® Compass ist komfortabel und sicher

Das innovative Multimediasystem des Compass ermöglicht dem Fahrer dank Kompatibilität mit Android Auto™* und Apple CarPlay*, Lederlenkrad mit Multifunktionstasten und 7“-Farbdisplay im Armaturenbrett jederzeit die volle Kontrolle über seine Musik sowie eingehende Anrufe oder Nachrichten, ohne dabei den Blick von der Straße oder die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen. So ist jede Fahrt gleichermaßen komfortabel wie sicher.

In die Zukunft der Mobilität bricht die Marke Jeep® mit den neuen Modellen Jeep® Renegade 4xe und Jeep® Compass 4xe mit Plug-in-Hybrid-Elektrotechnologie auf. Die Hybridlösung integriert das technische Layout jedes Jeep® und hebt die 4x4 Fähigkeiten von Jeep® Renegade und Compass auf die nächste Stufe. Kunden dürfen sich außerdem auf mehr Leistung von 177 kW (240 PS) sowie eine geringer Umweltbelastung dank bis zu 50 Kilometern rein elektrischer Reichweite und weniger als 50 g/km CO2 im Hybridmodus freuen.

Schnellentschlossene konnten bereits die limitierte „First Edition“ bestellen, zur Markteinführung der 4xe-Modelle werden mit Limited, S und Trailhawk drei weitere Ausstattungsstufen hinzukommen. Alle PHEV-Modelle werden Anfang des nächsten Sommers in den Jeep-Showrooms der Region Augsburg eintreffen.

Verbrauchswerte Jeep® Compass mit 88-125 kW (120-170 PS)