Einfach sparen: Tipps für den Fahrradherbst

Alles wird teuer - auch die Fahrräder. Wer jetzt noch günstig zu einem neuen Zweirad kommen möchte, sollte schnell im Gehl Rad-Center in Augsburg vorbeischauen.

Beim Gehl Rad-Center in der Lise-Meitner-Straße 6 im Augsburger Gewerbegebiet Kobelweg kann man jetzt noch kräftig sparen. „Aktuell haben wir rund 250 E-Bikes vom Mountainbike über City- bis hin zu Trekkingrädern im Bestand und erwarten bis zum Ende des Jahres noch rund 300 weitere Räder – alles 2022-Modelle zum alten Preis“, erklärt Inhaber Maximilian Gehl und empfiehlt, jetzt noch zuzuschlagen: „Wir erwarten im Bereich der E-Bikes je nach Modell Preissteigerungen von 150 bis 400 Euro.“

Ähnlich schätzt der Zweirad-Experte die Lage bei den muskelbetriebenen Fahrrädern ein. Hier ist das Gehl Rad-Center im gesamten Sortiment ebenfalls bestens aufgestellt und erwartet noch weitere Lieferungen. „Aber auch hier gilt: Die 2023-Modelle werden deutlich teuerer“, so Gehl. Für alle, die doch lieber erst im kommenden Frühling mit einem nigelnagelneuen Rad in die Saison starten wollen, hat Gehl ein besonderes Angebot. „Wer sich jetzt nach ausgiebiger Beratung und Probefahrt für ein Rad entscheidet, kann eine Anzahlung auf den aktuellen Preis leisten. Wir lagern das Rad über den Winter ein und der Kunde kann es dann im Frühjahr bei uns abholen.“ Eine tolle Lösung, vor allem, da keine bahnbrechenden technischen Neuerungen für die kommenden Modelle erwartet werden.

Der SUV unter den Fahrrädern: Neuer Trend, jetzt bei Gehl

Und welche aktuellen Trends bestimmen derzeit den Fahrradmarkt? Da nennt Maximilian Gehl vor allem die SUV E-Bikes der Hersteller Bulls, KTM, Flyer und Simplon. SUVs? Ja, diese neue Kategorie setzt sich seit etwa zwei Jahren immer mehr durch und meint ein E-Bike, das den Spagat zwischen Mountain- und Trekkingbike spielend schafft. Und ganz nebenbei perfekt ist für die nasskalte Jahreszeit, die nun vor der Tür steht.

Sicher, komfortabel und sportlich: Dank Federung und breiten Reifen mit gemäßigtem Profil eignet sich das E-Bike bestens für den Outdoor-Einsatz am Lech oder im Wald, aber macht auch auf Kopfsteinpflaster in der Stadt eine gute Figur. Schutzbleche, Beleuchtungsanlage und Gepäckträger sorgen dafür, dass sich die Modelle für den alltäglichen Weg in die Arbeit wie auch für die längere Tour eignen.