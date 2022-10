60 Jahre Häfele Straßenbau

Seit 60 Jahren sorgt der Kissinger Familienbetrieb Häfele für Straßen, Einfahrten, Parkplätze sowie Kanal- und Rohrleitungsbau im Wittelsbacher Land und darüber hinaus.

Das Tiefbauunternehmen wurde 1962 von Josef Häfele im Alter von 21 Jahren gegründet – damals noch als Ein-Mann-Unternehmen mit einem Lkw. Das änderte sich schnell. Bald kam ein zweiter Lkw hinzu, den seine Frau Irene fuhr. Im Lauf der Jahre erweiterte Häfele den Fuhrpark um alles was ein modernes Fuhrunternehmen benötigte.

Straßenbau führt zu Umzug von Häfele

In den 70er Jahren stieg er in den Straßenbau ein. Mit dem Wachstum des Unternehmens standen dann auch immer wieder Betriebssitzverlagerungen innerhalb Kissing an. So waren die Anfänge in der VdK-Straße, 1973 folgte der Umzug in die Schlesierstraße bevor es zwanzig Jahre später in die Auenstraße 12 an den heutigen Standort ging.

Hier ist genug Platz für den inzwischen gewachsenen modernen Fuhrpark, welcher vom Abroller, über LKW bis zur kompletten Ausstattung für jegliche Art von Straßen- und Asphaltarbeiten reicht.

Nächste Generation steht bei Häfele bereit

Die Geschäftsleitung der Firma obliegt seit 2015 Häfeles Tochter, der Straßenbauermeisterin Brigitte Hahn. Sie wird unterstützt von ihren Sohn, Straßenbauermeister Thomas Hahn, und Schwiegertochter Julia Hahn, welche den Betrieb im Sinne von Josef Häfele einmal weiterführen werden.

Zum Aufgabengebiet gehören heute neben dem Straßenbau Erschließung neuer Baugebiete, der Kanal- und Rohrleitungsbau, Asphalt-, Erd- und Pflasterarbeiten. Für die hierfür notwendige Materiallieferung und Entsorgung steht dem Betrieb eine eigene Kiesgrube zur Verfügung.

Häfele sucht Maschinisten

Aktuell besteht das Team bei Häfele aus 15 Personen, darunter auch zwei Auszubildende zum Straßenbauer. „Wir sind aber immer auf der Suche nach guten Mitarbeitern“, sagt Brigitte Hahn, vor allem Maschinisten für die Bedienung der modernen Maschinen seien willkommen, um das Team, zu dem viele langjährige Mitarbeiter gehören, zu verstärken.

Zu den in den letzten Jahren durchgeführten Aufträgen der Firma Häfele gehören der Wegebau im Rahmen der Flurbereinigung in Lechhausen, Baugebiete im südlichen Landkreis. „Unser Aktionsradius ist im Allgemeinen das gesamte Wittelsbacher Land“, sagt Brigitte Hahn. „Es geht manchmal aber auch darüber hinaus.“

Aktuelle und künftige Projekte der Firma Häfele

Auch Außenanlagen für Kindergärten oder für die WBL Augsburg (Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg) wurden und werden von Häfele Straßenbau ausgeführt. Aktuelle Projekte sind der Kreisverkehr in Ried mit dem neuen Baugebiet „An der Goldwiese“, sowie Ausbau verschiedener Ortsstraßen in Graben, eine Fernwärmeleitung in Nassenhausen und Außenanlagen in Derching.

„Auch bei der Umsetzung neuer innovativer Ideen ist unser Familienbetrieb mit großem Engagement zukunftsorientiert mit dabei und für alle neuen Techniken aufgeschlossen. So ist gerade der Bau einer Fernwärmeanlage verbunden mit dem dazugehörigen Fernwärmenetz in der Projektierung, um in Zukunft Bürger mit Energie aus nachwachsenden Brennstoffen zu beliefern“, erklärt Brigitte Hahn.

Doch jetzt wird erst einmal am 22. Oktober das 60-Jährige gefeiert mit einem schönen Fest für Mitarbeitende, geladene Gäste und Kunden.

