Fliesen groß gedacht

Weber Baustoffe & Fliesen in iedorf punktet seit mittlerweile zehn Jahren mit einer riesigen Auswahl und neuesten Trends in der hochmodernen Fliesenausstellung.

Großformatige Fliesen liegen nach wie vor im Trend. Sie lassen den Raum optisch größer wirken und ziehen die Blicke auf sich. Es gibt sie bis zu einem Maß von 1,60 Meter auf 3,20 Meter – ein gängiges Format ist 60 Zentimeter mal 1,20 Meter. „Die Fliese ist längst mehr als Nutzbelag, sie ist ein Gestaltungselement“, sagt Manuel Mock, Verkaufsleiter der Abteilung Fliesen bei Weber Baustoffe & Fliesen in Diedorf.

Ökologisch und antibakteriell

Viele schätzen das Naturprodukt, weil es komplett ohne chemische Oberflächen auskommt und keine Ausdünstungen entstehen. Auch die Hygieneeigenschaften können sich sehen lassen: „Wir haben Fliesen im Sortiment, die rund 99,9 Prozent der Bakterien in nur 24 Stunden abtöten“, erläutert Mock. Bei Weber Baustoffe & Fliesen gibt es eine riesige Auswahl, nicht nur im Großformat. „In unserer Ausstellung sind es rund 1000 verschiedene Modelle, im Lager können wir noch einmal 1000 Paletten einlagern“, erklärt Geschäftsführer Dennis Sesar. „Da gibt es nichts, was es nicht gibt, für jeden Geschmack ist etwas dabei.“ Eine kompetente umfassende Beratung mit 3D-Planung ist inklusive. Die Ausstellungsstücke werden immer wieder ausgetauscht und den aktuellen Trends angepasst.

Was außer Großformat in Sachen Fliesen gerade beliebt ist? Gedeckte, ruhige und warme Farbtöne, die Bad und Co. in einen Wohlfühlort verwandeln“, sagt Mock. „Modern sind außerdem Holz- und Natursteinoptiken sowie Hightechfliesen, die durch ihre Struktur eine naturgetreue Haptik vermitteln.“ Die Fliesen-Ausstellung in Diedorf feiert heuer übrigens runden Geburtstag: Vor genau zehn Jahren setzte Weber mit der Eröffnung neue Maßstäbe für die Region, was die moderne Ausstellungsgestaltung und Beratungsqualität anbelangt. Gegründet wurde der Baustoffhandel bereits vor 107 Jahren von Adolf Christian Weber in Augsburg, 1978 zog man an den heutigen Standort in Diedorf. 2008 beteiligte sich die Tübinger Firmenfamilie Kemmler an Weber. Seit 2012 wird der Standort als Niederlassung von Kemmler Baustoffe geführt.