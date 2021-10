Singold-Fenster + Linara = Ein Standort, zwei Experten

Wer nach Fenster und Haustüren oder Wintergarten und Terrassenüberdachung in Augsburg sucht, ist bei den Inspirationstagen von Singold-Fenster und Linara goldrichtig.

Singold-Fenster ist schon seit vielen Jahren am Standort in Augsburg (Bobingen) aktiv und konnte sich bereits einen sehr guten Ruf aufbauen. Durch die erfahrenen Mitarbeiter ist eine hohe Kompetenz geboten, die die Kunden zur Realisierung ihrer individuellen Wohnträume nutzen können.

Singold-Fenster: Der Experte für Fenster und Haustüren in Augsburg

Dabei bieten die hochwertigen Produkte von Fenstern bis Haustüren zahlreiche Möglichkeiten in Design und Farbe, um sich bei der eigenen Immobilie verwirklichen zu können. „Bei Singold-Fenster kommt alles aus einer Hand. Es gibt einen Ansprechpartner, mit dem die anfallenden Schritte besprochen und anschließend ausgeführt werden“, betonen die Geschäftsführer und Brüder Stefan und Andreas Stehle.

Linara: Die Experten für Wintergarten und Terrassenüberdachung sind neu in Augsburg

Linara Augsburg wurde vor knapp einem Jahr als Tochtergesellschaft der Solarlux GmbH gegründet, um die Erfolgsgeschichte der Händlermarke Linara an einem weiteren Standort in Deutschland fortzuschreiben. Das Motto „Wir gestalten Lebensfreu[n]de“ wird dabei an allen Standorten gelebt, um letztlich die Kunden zu begeistern. Als Singold-Fenster sich auf seine Kernkompetenz Fenster und Haustüren konzentrieren wollte, wurde der Geschäftsbereich mit Terrassenüberdachungen und Wintergärten an den Spezialisten Linara übergeben und damit neue Arbeitsplätze geschaffen.

Linara ist 100-prozentige Tochter von Solarlux. Solarlux, Hersteller individueller Terrassenüberdachungen und Wintergärten mit Sitz in Melle bei Osnabrück, ist ein Familienunternehmen. Seit über 35 Jahren überzeugt dieses durch höchste Qualitätsansprüche mit hochwertigen Materialien und zertifizierten Produkten. Mit dieser Qualität und Sicherheit im Rücken sowie seinen regional ansässigen Mitarbeitern vor Ort realisiert Linara neue Wohnträume aus Glas in Augsburg und Umgebung. „Unsere Kunden sind begeistert, welche individuellen Lösungen durch unsere Produkte und Dienstleistungen möglich sind“, so Philipp Hieber, Niederlassungsleiter in Augsburg.

Inspirationstage von Singold-Fenster und Linara zeigen Wohnträume

Die neue, gemeinsame Ausstellung bietet vielfältige Anregungen und zahlreiche Inspirationen zur Verschönerung des eigenen Zuhauses. „Planen Sie mit uns ganz individuell Ihr Bauvorhaben – für Ihren Lieblingsplatz daheim. Vom 15. bis 17. Oktober jeweils von 10 bis 16 Uhr stehen Ihnen die Fachberater von Singold-Fenster und Linara ganz unverbindlich und ohne vorherige Terminvereinbarung zur Verfügung“, sagt Hieber.

Kulinarisch bieten die Unternehmen selbst gebackene Kuchen und verschiedene Getränke an – und für die Kleinen steht eine Kinderspielecke bereit. „Lernen Sie uns kennen und lassen Sie sich inspirieren“, lädt Hieber ein.

Die bisherige Ausstellung von Singold-Fenster wurde durch den Einzug von Linara überarbeitet und bietet Produktinspirationen in neuem Glanz. Foto: Linara

Kontakt und Öffnungszeiten Ausstellung Singold-Fenster und Linara

Adresse:

Albert-Einstein-Straße 21

86399 Bobingen

Telefon 08231 / 88 982

koenigsbrunn@diewoernergaertner.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr

Freitag: 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr

Montag bis Donnerstag: 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr

Freitag: 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr

