ANZEIGE

Da schau her!

Eyecatcher in der Küche: Beleuchtete Vitrinen

Der ästhetische Werkstoff Glas begeistert viele Architekten und Planer, da er so zeitlos und vielseitig ist. Beispielsweise als matte, samtige und handschmeichelnde Oberfläche oder hochglänzend, von cool bis edel. Mal glatt und durchsichtig, mal satiniert (sandgestrahlt), rückseitig bedruckt oder als beeindruckendes Strukturglas – je nachdem, welche optische und räumliche Wirkung damit erzielt werden soll.

„Die vielen dezenten bis sehr außergewöhnlichen Effekte, die mit Glasoberflächen möglich sind, hängen von den individuellen Vorstellungen der Küchenkäufer sowie einer kreativen Planung und Beleuchtung ab“, erläutert Volker Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e. V. (AMK). „Das trifft besonders auf Vitrinen zu. Illuminierte Glasschränke lenken den Blick sofort auf sich.“

Sollen in der neuen Wohnküche Leichtigkeit und Transparenz vorherrschen, dann lassen sich mit mehreren Vitrinenschränken mit Klarglas sehr schöne Akzente setzen. An die luxuriösen und hochkarätigen Auslagen von Juweliergeschäften erinnern beispielsweise in Dusty Colours geplante Lifestyle-Küchen, deren dunkle Fronten durch beleuchtete Glasschränke das finale gestalterische I-Tüpfelchen bekommen.

Muss die neue Wunschküche, möglicherweise im Scandinavian Style, auf jeden Fall ganz viel Behaglichkeit und ein Wohlfühlklima ausstrahlen, dann sind

Vitrinen

mit dimmbaren Lichtquellen in einem warmweißen Farbtemperaturbereich die richtige Wahl.

Coole Akzente setzen

Wenn in einer Wohnküche hingegen coole Blickfänge gesetzt werden sollen, dann zum Beispiel mit kaltweißem Licht und Vitrinenschränken, deren Glasflächen in einem kühlen Anthrazit eingetönt sind. Wo eine fast schon geheimnisvoll anmutende Atmosphäre in der neuen Lifestyle-Küche erwünscht ist, dort werden opake Glasoberflächen geplant, bei denen man eher ahnt, als auf einen Blick erkennt, was sich hinter dem halbtransparenten oder sehr dunkel getönten Glas verbirgt. Was Glasschränke so spannend und faszinierend machen: So manches hochwertige Porzellan, schöne Gläser und dekorative Accessoires in der Wohnküche sind einfach viel zu schade, um sie hinter intransparenten Fronten aufzubewahren. Das andere ist das reizvolle, kreative Spiel mit verschiedenen Stilarten und Materialien: In Echtholz gerahmte Glastüren mit Sprossen erinnern an bezaubernde, stilecht geplante Landhausküchen. Wird ein markanter Look, vielleicht im rauen Industriestil präferiert, kommen die Vitrinen mit schwarz eloxierten Metallrahmen ins Spiel und wirken so schön „heavy“.

In einer eleganten, repräsentativen Lifestyle-Wohnküche finden grifflose Vitrinentüren mit bronzefarben getöntem Glas ihre perfekte und würdige Ergänzung in ebenso lackierten Rahmen. „Einplanen lassen sich die anziehenden, hochwertigen und geheimnisvollen

Schaukästen

übrigens überall“, sagt AMK-Chef

Volker Irle

. „Im Ober- und Unterschrankbereich, als Seitenschränke, vitrinenartige Design-Glasauszüge, als Aufsatzschrank direkt auf der Arbeitsplatte, integriert in ein Regalsystem, eine Kücheninsel oder als Inselabschluss. Sehr gut machen sie sich auch als Sideboards – zur Gestaltung harmonischer Übergänge zwischen verschiedenen Wohnbereichen oder in ihrer Funktion als schicker Raumteiler.“

Text: AMK/ehsy