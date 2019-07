Anzeige

Dämmung unterschiedlich dick anbringen

Dämmstoffe sollten am Haus unterschiedlich dick angebracht werden.

Hitze im Sommer draußen halten und Wärme im Winter drinnen: Das geht in Häusern mit guter Dämmung. Wer neu dämmen möchte, muss Folgendes beachten.

Eine gute Dämmung am Haus hilft nicht nur im Winter - auch im Sommer ist das Klima in gut gedämmten Gebäuden angenehmer. Doch welches Material ist am besten geeignet?

Den passenden Dämmstoff für die eigene Fassade findet, wer sich klar macht, was ihm selbst am wichtigsten ist, erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Ein Überblick: